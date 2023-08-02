Масштаб ампутаций в Украине достиг уровня Первой мировой войны

Газета отмечает, что истинное число людей, потерявших конечности, может быть выше, потому что протезирование требует времени.

Некоторые раненые ждут ампутации недели и месяцы.

Со ссылкой на благотворительную организацию Houp Foundation издание утверждает, что в результате войны 200 000 человек получили серьезные ранения, при этом около 10% нуждаются в ампутации.

Цены на протезы высокие, некоторые доходят до 50 000 евро.

Украинские власти выплачивают раненым солдатам до 20 тысяч евро. Раненым трудно позволить себе лечение, и они вынуждены обращаться в благотворительные организации.

Издание напоминает, что примерно 67 000 немцев и 41 000 британцев лишились конечностей в Первой мировой войне.