Масштаб ампутаций в Украине достиг уровня Первой мировой войны

В ходе российской агрессии количество украинцев, потерявших одну или несколько конечностей, достигло от 20 000 до 50 000, и эти цифры можно сравнить с масштабами Первой мировой войны, сообщает американское издание Wall Street Journal.
Газета отмечает, что истинное число людей, потерявших конечности, может быть выше, потому что протезирование требует времени.
Некоторые раненые ждут ампутации недели и месяцы.
Со ссылкой на благотворительную организацию Houp Foundation издание утверждает, что в результате войны 200 000 человек получили серьезные ранения, при этом около 10% нуждаются в ампутации.
Цены на протезы высокие, некоторые доходят до 50 000 евро.
Украинские власти выплачивают раненым солдатам до 20 тысяч евро. Раненым трудно позволить себе лечение, и они вынуждены обращаться в благотворительные организации.
Издание напоминает, что примерно 67 000 немцев и 41 000 британцев лишились конечностей в Первой мировой войне.
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