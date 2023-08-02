СМИ: Эрдоган договорился о встрече с Путиным в Турции

"Заявив, что во время российско-украинской войны не следует предпринимать шагов, которые могут привести к эскалации напряженности, президент Эрдоган подчеркнул важность черноморской инициативы, которую он рассматривает как "мост мира", - говорится в заявлении турецкой стороны.

Во время телефонного разговора Эрдоган также сказал, что цены на зерно, которые снизились на 23 процента, пока действовала "зерновая сделка", возросли на 15 процентов за последние две недели.

В Кремле пока не стали подтверждать информацию о визите. Там сообщили только, что Путин и Эрдоган договорились о продолжении контактов, включая подготовку ко встрече, пишет Русская служба BBC.

"Путин и Эрдоган условились о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров", - говорится в заявлении Кремля.

Уже сообщалось, что 17 июля Россия вышла из международной "зерновой сделки", которая гарантировала безопасный проход в Черном море судов с грузом украинского зерна.

С момента выхода из сделки Россия неоднократно обстреливала украинские прибрежные города и портовую инфраструктуру Черного моря.

Украина экспортировала около 33 млн тонн зерна и продуктов питания с лета прошлого года, когда была достигнута договоренность о безопасном экспорте зерна.