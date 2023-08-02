Дополнительные 57 млн евро будут перенаправлены на здравоохранение

В том числе 15,5 млн евро выделено на компенсируемые лекарства и материалы, 7,6 млн евро - на первичную амбулаторную помощь, включая 5,5 млн евро на улучшение доступности услуг первичной медицинской помощи и 2,1 млн евро на детскую стоматологию.

Еще 16,2 млн евро предназначены для амбулаторных обследований, консультаций специалистов и услуг дневного стационара.

Для обеспечения работы больниц предусмотрено 17,8 млн евро, в том числе 13,4 млн на плановые услуги в стационарных учреждениях и 4,4 млн - для расходов на питание.

Для оказания медицинских услуг в 2023 году зарезервировано 140 млн евро в качестве дополнительного финансирования. Первоначально было осуществлено перераспределение финансирования в размере 57 млн евро между министерствами других отраслей, а оставшееся финансирование станет доступно до конца декабря и будет постепенно выделяться из средств на непредвиденные расходы и других бюджетных программ в зависимости от выполнения бюджета.

Перераспределив средства, министерства и другие центральные государственные учреждения приняли участие в финансировании неотложных мер в здравоохранении в этом году, чтобы достичь его бюджета в размере 12% от общих расходов государственного бюджета. Расходы на здравоохранение в 2023 году с учетом дополнительных ассигнований составят 12,3% государственного консолидированного бюджета.