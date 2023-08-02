Видео ⟩ Японец исполнил свою мечту стать собакой. Это стоило 2 млн иен

Человек, известный только по своему нику в Twitter - Toco, потратил 2 миллиона японских иен или около 12 800 евро, чтобы создать реалистичный костюм колли.

В апреле прошлого года Тосо поделился видео, где он в костюме колли катается по земле и машет камере лапой.

У Тосо есть и YouTube-канал, в котором он показывает моменты из жизни в костюме колли. В описании канала сказано: "Я хотел быть животным, поэтому стал колли".

Он опубликовал видео, где знакомит с собой.

В другом видео человек в костюме колли пытается играть в настольный теннис.

Примерно через год после своего дебета в качестве домашнего животного, Тосо поделился видео, в котором он был виден в парке, встречая настоящих собак и прохожих.

Компания, которая создала реалистичный костюм колли, Zeppet поделилась деталями о костюме. Zeppet известен изготовлением моделей и скульптур, главным образом для нужд телевидения и кино.

"По просьбе клиента изготовили собачий костюм. По модели колли он образует реалистичный вид настоящей четвероногой собаки", - пишет предприятие, отметив, что на изготовление костюма было потрачено 40 дней.

В интервью японскому СМИ MyNavi Toco сказал, что выбрал костюм колли, потому что длинная шерсть собаки закрыла человеческие аспекты его фигуры.

"Я выбрал костюм колли, потому что он выглядит настоящим, когда я его натягиваю. Мои любимые животные - четвероногие, особенно милые", - сказал Тосо.