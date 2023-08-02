Видео ⟩ Японец исполнил свою мечту стать собакой. Это стоило 2 млн иен

Некий японский мужчина исполнил свою мечту стать собакой, потратив на это около 12 800 евро, сообщают иностранные СМИ.
Человек, известный только по своему нику в Twitter - Toco, потратил 2 миллиона японских иен или около 12 800 евро, чтобы создать реалистичный костюм колли.
В апреле прошлого года Тосо поделился видео, где он в костюме колли катается по земле и машет камере лапой.
着ぐるみをオーダーしてました！ おかげさまで動物になってみたいという夢を叶えることができました！ https://t.co/jUFxSWW6cl pic.twitter.com/zJIX8VcWfm— トコ（toco） (@toco_eevee) April 11, 2022
У Тосо есть и YouTube-канал, в котором он показывает моменты из жизни в костюме колли. В описании канала сказано: "Я хотел быть животным, поэтому стал колли".
Он опубликовал видео, где знакомит с собой.
В другом видео человек в костюме колли пытается играть в настольный теннис.
Примерно через год после своего дебета в качестве домашнего животного, Тосо поделился видео, в котором он был виден в парке, встречая настоящих собак и прохожих.
Компания, которая создала реалистичный костюм колли, Zeppet поделилась деталями о костюме. Zeppet известен изготовлением моделей и скульптур, главным образом для нужд телевидения и кино.
"По просьбе клиента изготовили собачий костюм. По модели колли он образует реалистичный вид настоящей четвероногой собаки", - пишет предприятие, отметив, что на изготовление костюма было потрачено 40 дней.
В интервью японскому СМИ MyNavi Toco сказал, что выбрал костюм колли, потому что длинная шерсть собаки закрыла человеческие аспекты его фигуры.
"Я выбрал костюм колли, потому что он выглядит настоящим, когда я его натягиваю. Мои любимые животные - четвероногие, особенно милые", - сказал Тосо.
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