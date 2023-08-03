Национальный театр лихорадит, его покидают ключевые сотрудники. Что происходит?

"Смотрю на их фотографию со вчерашнего открытия сезона. Там в зале весь коллектив театра - люди, которые всю жизнь проработали в этой профессии. Уважаемые профессионалы. А перед ними стоит новый режиссер, для которого первый день в театре - первый день в жизни в данной области. И он будет их руководителем. Он поведет их за собой", - написал Херманис в соцсетях, сравнивая нового директора с пилотом самолета, который никогда не брал в руки штурвал, или дирижером, который никогда не занимался музыкой.