Национальный театр лихорадит, его покидают ключевые сотрудники. Что происходит?

Смена директора в Латвийском национальном театре спровоцировала уход его художественного руководителя, вслед за которым ушли сразу несколько артистов. В то время как новый директор хочет привнести "новое видение", не все артисты, которые давно работают в театре, смотрят в том же направлении. Рассказываем, что происходит.
Что случилось?
В середине июля стало известно, что в ближайшие пять лет Латвийский национальный театр будет возглавлять Марис Витолс, бывший министр образования, который в последние годы занимался современным искусством.
Это - результат конкурса на должность директора, в котором одним из 14 кандидатов был и действующий тогда директор Янис Вимба.
Витолс получил новые полномочия 24 июля.
Что было дальше?
Сразу же с появлением новости о смене главы театра стало известно, что в его коллективе выбор конкурсной комиссии не оценили.
Еще 15 июля художественный руководитель театра Элмар Сеньков сказал Латвийскому телевидению: "Откровенно говоря, этого человека мы увидели впервые. Возможно, он очень сведущий и значимый человек в своей сфере, но в любом случае у меня не возникает сейчас уверенности в его компетентности в художественно-театральном плане".
В свою очередь, уже во вторник, 1 августа, появилась новость о том, что Сеньков покинет пост художественного руководителя театра. Причина: Сеньков не смог договориться с новым директором театра Марисом Витолсом о будущей модели деятельности театра.
В самом театре подчеркнули, что уход Сенькова не повлияет на предстоящий сезон, созданный им и его командой - все запланированные новые постановки пройдут в любом случае.
Так, говоря о будущем театра, Витолс ранее заявлял, что Латвийский национальный театр должен стать более современным, в то же время продвигая латышскую самобытную драматургию: "К сожалению, при предыдущем управлении театр начал немного терять былой блеск, если мы посмотрим на сезоны 2016, 2017 годов. Театру нужен новый прорыв".
Сеньков стал не единственным, кто ушел из театра - за ним последовал сценограф и режиссер Рейнис Суханов. О своем решении он заявил спустя день после заявления Сенькова. Причина ухода Суханова та же: невозможность согласовать будущую модель работы театра с новым директором.
В настоящее время Суханов договорился с Витолсом о продолжении своей работы над сценографией для спектакля "Я играю, я танцую" под руководством Элмара Сенькова, премьера которого состоится 14 сентября.
После Суханова почти тут же стало известно еще о трех сотрудниках, решивших покинуть театр - это музыкальный постановщик Эдгар Макен, хореограф Элина Гединя и актер Артур Крузкопс.
Однако актер Артур Крузкопс заявил: "Это не спонтанное решение, и оно не связано со сменой директора. Мое решение связано только с художественными целями".
Все эти три человека продолжат начатое творческое сотрудничество с Национальным театром.
Что еще?
Происходящее в Национальном театре прокомментировал режиссер и художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис. По его словам, произошла "грандиозная ошибка, которую еще можно исправить".
"Смотрю на их фотографию со вчерашнего открытия сезона. Там в зале весь коллектив театра - люди, которые всю жизнь проработали в этой профессии. Уважаемые профессионалы. А перед ними стоит новый режиссер, для которого первый день в театре - первый день в жизни в данной области. И он будет их руководителем. Он поведет их за собой", - написал Херманис в соцсетях, сравнивая нового директора с пилотом самолета, который никогда не брал в руки штурвал, или дирижером, который никогда не занимался музыкой.
"Можно ли представить себе более абсурдную картину? Но почему-то всем это кажется нормальным".
Он также отметил следующее: "Во всех других странах мира, да и везде руководителей театров выбирают на основе их художественной программы. А потом эти руководители сами выбирают заведующих хозяйством. Директор в театре служит артистам, а не наоборот (...). До недавнего времени так было и в Латвии, и поэтому в истории латвийского театра есть чем гордиться. Сейчас же в Латвии все наоборот".
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