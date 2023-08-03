Как судили Навального по делу об "экстремизме"

Так, сначала предварительное заседание суда перенесли с 31 мая на 6 июня. Затем перенесли и сам процесс из Мосгорсуда в колонию, где содержится оппозиционер. Потом поменяли формат публичности. По итогам предварительного слушания суд постановил провести первое заседание 19 июня в открытом режиме. Это означало, что в зал суда может попасть и пресса. Однако 16 июня стало известно, что никого из журналистов непосредственно в зал на территории колонии не допустят. Они могли находиться в специальном помещении, где можно было следить за трансляцией заседания. На прошлом процессе по делу Навального такая трансляция периодически прерывалась, а на последнем слове подсудимого ее просто отключили.

Поскольку судебный процесс по делу об "экстремизме" проходил в закрытом режиме, все подробности озвучивали через третьих лиц. В частности, главным источником информации о суде стали свидетели защиты, выходившие на заседания по видеосвязи. Среди свидетелей были уже осужденные российской властью по политическим статьям бывший московский муниципальный депутат Алексей Горинов, политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин.

Так, в своем Telegram-канале Яшин написал: "В прошлую среду меня прямо из тюрьмы подключили по видеосвязи к судебному процессу над Навальным. Он ходатайствовал о допросе меня в качестве свидетеля, и судья не стал возражать. Собственно, сам Алексей в основном и вел допрос. Местами это было даже весело".