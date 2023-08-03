Как теперь называются рестораны Hesburger в России и что там продают?

Бывшие помещения ресторанов сети быстрого питания Hesburger в России не остались пустовать, теперь там работает закусочная Mattiburger, в которой предлагают еду, напоминающую ту, что продавали в легендарном финском ресторане, пишет Limon.ee.
Логотип Mattiburger похож на тот, что раньше был у Hesburger. Название тоже в финском стиле, передает издание Iltalehti.
Меню особо ничем не отличается от того, что продавалось там раньше, лишь другие названия.
До начала войны в России было 38 ресторанов быстрого питания Hesburger. Ресторанов Mattiburger сейчас не менее четырех.
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