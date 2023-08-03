Как теперь называются рестораны Hesburger в России и что там продают?

Логотип Mattiburger похож на тот, что раньше был у Hesburger. Название тоже в финском стиле, передает издание Iltalehti.

Меню особо ничем не отличается от того, что продавалось там раньше, лишь другие названия.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

До начала войны в России было 38 ресторанов быстрого питания Hesburger. Ресторанов Mattiburger сейчас не менее четырех.