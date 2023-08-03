Умерла актриса Ирина Мирошниченко

Согласно информации источника, Мирошниченко умерла в реанимации, не приходя в сознание.

О госпитализации актрисы с осложненной формой гриппа сообщалось 30 июля. 31 июля "Известия" передали, что она пережила остановку сердца. Еще через день газета писала, что Мирошниченко находится в состоянии медикаментозной комы, она была подключена к аппарату ИВЛ. Медики оценивали ее состояние как крайне тяжелое.

Ирина Мирошниченко дебютировала в фильме Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Первой большой работой актрисы была роль разведчицы Галины Ортынской в фильме Антона Тимошинина "Их знали только в лицо". Она также известна как исполнительница роли Марии Магдалины в фильме Андрея Тарковского "Андрей Рублев".