Главный скандал Латвии - пьяный экс-депутат Рейнис Знотиньш, который "создал эту страну". К счастью, полиция отреагировала на конфликт здраво, не посмотрев на прежние заслуги политика. Но насколько показательна эта ситуация, особенно в контексте непростых межэтнических отношений.
Липину интересно ⟩ Что у пьяного на языке: Знотиньш против воображаемых "ватников"
Стекл как трезвышко
Для тех, кто не в курсе. Экс-депутат Рейнис Знотиньш вступил в конфликт со своими соседями. Изначально он заявил, что просто пытался добиться того, чтобы те говорили с ним на государственном языке.
Но потом в социальных сетях появилось видео, на котором видно, что ситуация вовсе не так однозначна, как ее пытался показать экс-депутат.
Стоит признать, что из ролика убрана часть происходящего и с чего начался конфликт, сказать сложно. Но на доступных кадрах слышно, что соседи говорят на латышском, пытаются Знотиньша успокоить и только потом вызывают полицию.
Сам же политик пытается давить на свой статус - "Я создал эту страну" и "Я руководил страной", а потом скатывается в простые угрозы и оскорбления (в том числе и весьма гомофобные).
Когда же на место происшествия приезжает полиция, Знотиньш все еще пытается давить своими связями - обещает позвонить министру внутренних дел Марису Кучинскису.
В итоге Знотиньш, хоть и сказал, что видео создает необъективный взгляд на ситуацию, извинился и вышел из партии "Консервативные".
Отвечаем на вопросы Знотиньша
Быстренько пробегусь по моим любимым цитатам Знотиньша из видео. Просто ради личного удовольствия.
"Я создал эту страну" - Рейнис Знотиньш родился 10 июня 1992 года. Чуть больше чем через два года после восстановления независимости Латвии. Когда проходили выборы в первый Сейм новой Латвии, Знотиньшу не было и года. Когда Латвия вступила в НАТО и ЕС, экс-депутату не было и 12 лет. Свой единственный срок в Сейме он начал в год столетия Латвийской Республики. В общем, не знаю, какую именно страну создавал Знотиньш. Возможно, Южный Судан (дата независимости - 9 июля 2011 года).
"Я долго руководил страной" - когда сосед справедливо задается вопросом: разве этим не занимается президент или премьер? - Знотиньш парирует:"У нас парламентская республика".
Во-первых, порадуемся тому факту, что даже в минуты тяжелого опьянения депутаты (в том числе и бывшие) не забывают о том, как работает государственное устройство Латвии.
Во-вторых, не будем упоминать, что Знотиньш в Сейм попал еле-еле - последним от "Консервативных" в рижском списке. Но точно скажем, что в парламентской республике главным является все же народ, а депутаты - лишь его слуги.
В-третьих, самым высоким постом Знотиньша в правительстве была позиция парламентского секретаря Министерства образования. Он ее занял в начале 2020 года - как раз перед пандемией. А теперь вспомните все свои претензии и вопросы к школам во время ковида - в этом есть и заслуга нашего руководителя Рейниса Знотиньша.
"Захотел и ушел" - так Знотиньш объясняет, почему больше не заседает в парламенте. Очень хотелось, конечно, поиронизировать, что дело не в его желании, а в том, что "Консервативные" на выборах в 14-й Сейм набрали в четыре раза меньше голосов, чем в 13-й.
Но правда в том, что Знотиньш и не участвовал в последних парламентских выборах. Агентству LETA он тогда сказал, что отправится в частный сектор: "При этом я останусь общественно активным, буду участвовать со своими советами и инициативами в политических кругах".
Про советы и инициативы не знаю, но общественная активность - налицо!
Хотя и советы были - например: "Вы должны быть в неправительственных организациях, вы должны быть в политических партиях".
Совет-то по сути неплохой. Гражданская активность и более политически образованная нация - это то, к чему нужно стремиться. Но если бы моим самым ярким впечатлением о политике был пьяный Знотиньш, то я бы и на выборы не ходил, честно говоря. На всякий случай.
Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему
Разумеется, эпопея со Знотиньшем вызвала кучу реакций в обществе и социальных сетях. Полным анализом я заниматься не буду - очевидно, что множество русскоязычных комментаторов просто поупражнялись в остроумии.
А вот в консервативных кругах реакции поинтереснее.
Отметим для начала, что, когда из всей информации был только первый твит Знотиньша (где, напомню, он был защитником латышского языка, а его соседи - бескультурными "ватниками"), на его защиту встали очень многие.
Но потом, к счастью, объективная информация заставила практически всех поменять свою позицию. Знотиньша порицают даже люди схожих с ним политических взглядов. И это хорошо, потому что такие поступки не должны оставаться без последствий.
Но есть один тип реакций, который меня несколько беспокоит. Два твита в пример.
Man ir kauns, ka noticēju šim melim... Šis latvietis pats ir vatņiks, dēļ šitādiem kadriem samazināsies ticamības moments cilvēkiem, kuri tiešām būs cietuši no rašistu vardarbības. https://t.co/Tjwtjjiewh— Myron🇱🇻🇺🇦🇵🇸 (@MyronGainez_) August 2, 2023
Мне стыдно, что поверил этому вранью... Этот латыш сам ватник, из-за таких кадров снизится доверие к людям, которые действительно пострадают от насилия рашистов.
Pēc video, vienīgais vatņiks šajā stāstā ir pats Znotiņš.— Aleksandrs Mironovs🦅🌐🇺🇦 (@Alexleanson) August 2, 2023
Судя по видео, единственный ватник в этой истории - сам Знотиньш.
Ārprāts! Un pats lielākais vatņiks izrādās Znotiņš Reinis. https://t.co/7fkFgypvvP— Pīlēģis (@AivisPilegis) August 3, 2023
Ужас! И самым большим ватником оказался Знотиньш Рейнис.
Понимаете? Раз Знотиньш врал - то сам он ватник и есть. Такая реакция мне не нравится сразу по двум причинам.
Первая из них маленькая и очень занудная, но не могу не проговорить. "Ватник" - это тот, кто без вопросов и критики поддерживает Путина и "русский мир". Знотиньш при всех своих недостатках в этом замечен не был.
Вторая же причина - куда страшнее. А если бы вдруг оказалось, что соседи Знотиньша действительно "ватники" и "рашисты"? Тогда поведение экс-депутата можно понять? И, возможно, даже простить?
А если в следующий раз на соседей-"ватников" накинется депутат Русского союза Латвии, например? Или просто известный в Латвии сторонник России? Тогда пусть сами разбираются между собой?
Каких бы политических взглядов ни придерживались спорщики и драчуны - виноват тот, кто начал. Особенно если тот, кто начал, еще и делает это под влиянием алкогольного опьянения!
В книге "Гарри Поттер и Кубок огня" говорится: "Мир не делится на хороших людей и Пожирателей Смерти". А я мог бы написать: "на хороших людей и "ватников". Знотиньш - никакой не "ватник". И его уровень владения латышским (а в Twitter и за это его стали ругать), как и уровень владения латышским соседей, в данном случае не имеет никакого значения
Знотиньш - хам, который к 31 году так и не научился пить алкоголь. Бывает. Будем надеяться, эта ситуация станет уроком и ему самому, и другим депутатам - бывшим и действующим - да и всем людям в целом.
И уроком не только того, что алкоголь вреден. А еще и примером того, что никакие национальности, родной язык и политические взгляды не заменят вежливого поведения.
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