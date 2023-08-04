Липину интересно ⟩ Что у пьяного на языке: Знотиньш против воображаемых "ватников"

"Захотел и ушел" - так Знотиньш объясняет, почему больше не заседает в парламенте. Очень хотелось, конечно, поиронизировать, что дело не в его желании, а в том, что "Консервативные" на выборах в 14-й Сейм набрали в четыре раза меньше голосов, чем в 13-й.

Но правда в том, что Знотиньш и не участвовал в последних парламентских выборах. Агентству LETA он тогда сказал, что отправится в частный сектор: "При этом я останусь общественно активным, буду участвовать со своими советами и инициативами в политических кругах".

Про советы и инициативы не знаю, но общественная активность - налицо!

Хотя и советы были - например: "Вы должны быть в неправительственных организациях, вы должны быть в политических партиях".

Совет-то по сути неплохой. Гражданская активность и более политически образованная нация - это то, к чему нужно стремиться. Но если бы моим самым ярким впечатлением о политике был пьяный Знотиньш, то я бы и на выборы не ходил, честно говоря. На всякий случай.

Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему

Разумеется, эпопея со Знотиньшем вызвала кучу реакций в обществе и социальных сетях. Полным анализом я заниматься не буду - очевидно, что множество русскоязычных комментаторов просто поупражнялись в остроумии.

А вот в консервативных кругах реакции поинтереснее.