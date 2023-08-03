Конфликт с соседями: Знотиньш публично извинился и вышел из партии

Бывший депутат Сейма Рейнис Знотиньш вышел из партии "Консервативные" после широкого обсуждения его грубого поведения во время конфликта с соседями, сообщил лидер партии Гатис Эглитис.
Как "Консервативные" указали в Twitter, Знотиньш взял на себя ответственность за свое неэтичное поведение, поэтому он больше не является членом партии. "Ждем подобных решений и от других членов партии, нарушивших нормы этического поведения", - цитирует агентство LETA пост партии в соцсетях.
На вопрос о том, как партия оценивает то, что Знотиньш способствовал конфликту и своим первым твитом ввел в заблуждение по поводу важных фактов, Эглитис лаконично указал, что "Консервативные" это видят как ответственность депутата за свои действия, и что Знотиньш взял на себя ответственность, выйдя из партии.
Напомним, бывший депутат Сейма, член партии "Консервативные" Рейнис Знотиньш в конфликте с соседями был агрессивен и грубо ругался, а также хвастался своей бывшей должностью, свидетельствует видео, появившееся в социальных сетях после того, как Знотиньш публично обвинил соседей в выборе неправильного языка общения.
В упомянутом видео, где отдельные фрагменты могут быть вырезаны, видно и слышно, что Знотиньш заставляет соседа слушать его, потому что он долгое время руководил этой страной. Бывший депутат также упрекает соседа за недостаточный вклад, чтобы помочь народу Латвии.
В соцсетях Знотиньш написал, что 30 июля он настаивал на том, что в Латвии нужно говорить на латышском, но соседи российского происхождения начали его душить в подъезде.
Агентству LETA Знотиньш во вторник более подробного комментария по поводу своего твита не предоставил, указав лишь, что будет решать упомянутое судебным путем. В свою очередь в среду вечером после распространения видео Знотиньш на звонки агентства LETA не отвечал.
Чуть позже Знотиньш написал в Twitter, что хочет извиниться перед теми, кого задело его поведение, "включая тех, кто упоминается как не имеющий отношения к конфликту"
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