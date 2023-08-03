Конфликт с соседями: Знотиньш публично извинился и вышел из партии

Как "Консервативные" указали в Twitter, Знотиньш взял на себя ответственность за свое неэтичное поведение, поэтому он больше не является членом партии. "Ждем подобных решений и от других членов партии, нарушивших нормы этического поведения", - цитирует агентство LETA пост партии в соцсетях.

На вопрос о том, как партия оценивает то, что Знотиньш способствовал конфликту и своим первым твитом ввел в заблуждение по поводу важных фактов, Эглитис лаконично указал, что "Консервативные" это видят как ответственность депутата за свои действия, и что Знотиньш взял на себя ответственность, выйдя из партии.

Напомним, бывший депутат Сейма, член партии "Консервативные" Рейнис Знотиньш в конфликте с соседями был агрессивен и грубо ругался, а также хвастался своей бывшей должностью, свидетельствует видео, появившееся в социальных сетях после того, как Знотиньш публично обвинил соседей в выборе неправильного языка общения.