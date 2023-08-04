Омбудсмен: условия проживания в доме престарелых в Резекне унизительны

Отваливающаяся штукатурка, кастрюля возле открытой двери, отсутствие прогулок на свежем воздухе - это лишь некоторые из нарушений, которые были выявлены сотрудниками аппарата омбудсмена совместно с представителями Министерства благосостояния и Инспекции здравоохранения в ходе проверки в Центре социальных услуг для пенсионеров, который находится под надзором социальной службы Резекне.
Вышеупомянутый дом престарелых был одним из "лидеров", о котором сообщали жители в ходе акции "Жизнь в доме престарелых - какая она?", организованной омбудсменом весной.
"Ситуация в Резекне свидетельствует о том, что необходимо срочно найти решение для повышения квалификации сиделок и в то же время их заработной платы, чтобы можно было привлечь знающих и мотивированных работников. Я ризываю местное самоуправление и другие ответственные учреждения действовать немедленно, чтобы обеспечить постояльцам условия жизни, отвечающие человеческому достоинству", - сказал омбудсмен Юрис Янсонс.
В ходе кампании, организованной омбудсменом, на указанный дом престарелых поступило девять жалоб.
Штукатурка падает на голову
Помещения для обитателей центра, общие и санитарные зоны не отвечают требованиям. Кроме того, они, как правило, не рассчитаны на удовлетворение индивидуальных потребностей и обеспечение безопасности пожилых людей и людей с функциональными нарушениями.
В местах общего пользования, коридорах и даже в комнатах было видно, что со стен осыпается штукатурка.
В нескольких коридорах также сильно повреждено напольное покрытие и напольная плитка, что не только затрудняет передвижение обитателей центра, но и ставит под угрозу их безопасность и безопасность персонала.
Некоторые комнаты были индивидуализированы и оформлены в домашней атмосфере, в то время как несколько комнат клиентов выглядели обезличенными и содержали только кровати и прикроватные тумбочки.
В них грустно жить, так как обстановка совсем не похожа на домашнюю. Такого ощущения не должно быть в местах постоянного проживания.
Отсутствие прогулок
На прогулки на свежем воздухе ходят всего несколько человек из 194 постояльцев, что явно свидетельствует о пассивности и нежелании выходить на улицу, а также о недостаточной поддержке со стороны сотрудников учреждения в обеспечении ежедневных прогулок.
В центре явно не хватает медперсонала, который мог бы оказывать необходимую поддержку клиентам, выводя их на ежедневные прогулки.
Унитазы без перегородок
Клиенты заведения в основном размещаются в двухместных и трехместных номерах. Приватность в заведении не обеспечена практически ни в одной комнате.
Особенно проблематична ситуация в так называемой "секции людей с деменцией", где размещены 48 пациентов, нуждающихся в круглосуточном уходе.
Таким образом, фактически все люди, размещенные в этом секторе, круглосуточно находятся в своих комнатах и вынуждены проводить все свое время рядом с соседями, а также наблюдать, как сотрудники учреждения обеспечивают ежедневный гигиенический уход за другими пациентами.
В нескольких комнатах унитазы размещены без каких-либо перегородок. Соответственно, пользоваться ими клиенты учреждения должны при открытой двери и в присутствии других людей. Такие ситуации не только оскорбительны для человеческого достоинства, но и неприемлемы с гигиенической точки зрения.
Смена подгузников у пациентов с функциональными нарушениями осуществляется без использования каких-либо огораживающих ширм, в результате чего все соседи по комнате вынуждены ежедневно наблюдать за всеми процессами личной гигиены.
Отсутствует туалетная бумага
Санитарно-технические помещения учреждения не были оснащены необходимыми средствами гигиены, особенно туалетной бумагой. В комнатах и тумбочках некоторых клиентов были видны рулоны туалетной бумаги, которые визуально отличаются от бумаги той партии, которая выдается централизованно.
Кроме того, при ознакомлении с личными финансовыми отчетами (например, чеками из магазинов) отдельных клиентов было обнаружено, что туалетная бумага также присутствует среди покупок.
Согласно разъяснениям администрации, каждому клиенту в индивидуальном порядке выдается по два рулона туалетной бумаги в месяц. Однако омбудсмена не убедили, что администрация учреждения в полной мере обеспечивает каждого клиента необходимыми ему ежедневно средствами гигиены. В результате не соблюдается обязательство, что в официальную плату за содержание одного клиента (707,10 евро в месяц) входят также все средства гигиены (туалетная бумага, моющие средства, зубные щетки и паста).
Несоответствующие столовые приборы
Руководство учреждения не обеспечило должного количества столовых приборов и посуды для приема пищи постояльцами и культуры поведения за столом, а также не обеспечило полного сопровождения персонала во время приема пищи клиентами.
Большинство клиентов во время приема пищи пользуются только ложками, в том числе при употреблении вторых блюд, и не было замечено, что учреждение предлагает все необходимые столовые приборы, соответствующие типу подаваемой пищи (т. е. вилки и ножи в дополнение к ложкам).
Еда подается в основном либо в металлических мисках, либо в пластиковых контейнерах. По мнению омбудсмена, это не соответствует состоянию здоровья и индивидуальным потребностям клиентов. Также не обеспечивается адекватное позиционирование и/или коррекция осанки пожилых людей во время приема пищи.
Было отмечено, что во время еды и во время отдыха клиенты в основном сидят в неправильных, неэргономичных позах, а персонал учреждения не поощряет их сидеть в эргономически правильных и удобных позах.
Персонал также не оказывал необходимой поддержки и не разъяснял общепринятые навыки культуры поведения за столом во время приема пищи.
Грубое отношение
Некоторые сотрудники грубо и неуважительно относятся к постояльцам в процессе повседневного ухода. Даже в присутствии представителей аппарата омбудсмена одна из сиделок грубо и неуважительно отнеслась к просьбе клиента о помощи, заявив, что у нее нет времени.
Рекомендации
По итогам визита представители аппарата омбудсмена обсудили с администрацией учреждения выявленные проблемы и недостатки и дали рекомендации по улучшению качества предоставления услуг, чтобы интересы клиентов были наилучшим образом учтены.
Омбудсмен обратился к администрации учреждения и контролирующим и надзирающим за его работой органам с просьбой принять все необходимые меры для выполнения рекомендаций.
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