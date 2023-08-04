Омбудсмен: условия проживания в доме престарелых в Резекне унизительны

Еда подается в основном либо в металлических мисках, либо в пластиковых контейнерах. По мнению омбудсмена, это не соответствует состоянию здоровья и индивидуальным потребностям клиентов. Также не обеспечивается адекватное позиционирование и/или коррекция осанки пожилых людей во время приема пищи.

Было отмечено, что во время еды и во время отдыха клиенты в основном сидят в неправильных, неэргономичных позах, а персонал учреждения не поощряет их сидеть в эргономически правильных и удобных позах.

Персонал также не оказывал необходимой поддержки и не разъяснял общепринятые навыки культуры поведения за столом во время приема пищи.

Грубое отношение

Некоторые сотрудники грубо и неуважительно относятся к постояльцам в процессе повседневного ухода. Даже в присутствии представителей аппарата омбудсмена одна из сиделок грубо и неуважительно отнеслась к просьбе клиента о помощи, заявив, что у нее нет времени.

Рекомендации

По итогам визита представители аппарата омбудсмена обсудили с администрацией учреждения выявленные проблемы и недостатки и дали рекомендации по улучшению качества предоставления услуг, чтобы интересы клиентов были наилучшим образом учтены.

Омбудсмен обратился к администрации учреждения и контролирующим и надзирающим за его работой органам с просьбой принять все необходимые меры для выполнения рекомендаций.