Трехпартийный блок и "Для развития Латвии" будут сотрудничать в Рижской думе

Руководитель фракции "Для развития Латвии" в Рижской думе Виестурс Зепс также сказал агентству LETA, что сегодняшнюю беседу можно расценивать как хорошее начало, стороны встретились "на одной странице" в отношении возможностей сотрудничества. В дальнейшем планируется подробно обсудить, что нужно сделать в Риге.

Стороны концептуально договорились, что они смогут работать вместе, но многие вещи нужно обсудить более подробно - переговоры об этом продолжатся на следующей неделе.

По словам Зепса, партия также получила проект меморандума о сотрудничестве, который они обсудят в своей фракции и смогут внести свои дополнения.

Политик неоднократно отмечал, что, например, для достижения цели дебюрократизации требуются не столько дополнительные средства, сколько в первую очередь интеллектуальные возможности.

"Для развития Латвии" был представлен проект меморандума о сотрудничестве, который ранее был предложен "За!/Прогрессивным", но переговоры с ними так и не закончились подписанием меморандума, сказала Озола.

По словам вице-мэра, аналогичная встреча состоится с фракцией "Честь служить Риге", а также с тремя депутатами, не входящими во фракции - Каспарсом Спунде, Валтерсом Бергсом и Гунтарсом Йиргенсонсом.

Представителям фракции "За!" также будет предложено присоединиться к будущей коалиции.

В пятницу, 4 августа, трехпартийный блок сообщит о продолжении переговоров на следующей неделе, когда будут обсуждаться первоочередные задачи и принципы сотрудничества, которые должны быть включены в коалиционное соглашение, сообщила сообщила вице-мэр Риги.