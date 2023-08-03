Видео ⟩ В Сигулде ребенок умышленно стреляет в других детей

Жительница Сигулды переживает за безопасность своего сына на детской площадке во дворе, так как соседский мальчик умышленно стреляет пластиковыми шариками в других детей из игрушечного пистолета. Сын женщины был ранен в ногу, но другие дети также ощутили на себе воздействие пластиковых шариков, сообщает программа Bez Tabu.