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Видео ⟩ В Сигулде ребенок умышленно стреляет в других детей

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Детская площадка
Детская площадка Фото: Andrey Burstein/Shutterstock

Жительница Сигулды переживает за безопасность своего сына на детской площадке во дворе, так как соседский мальчик умышленно стреляет пластиковыми шариками в других детей из игрушечного пистолета. Сын женщины был ранен в ногу, но другие дети также ощутили на себе воздействие пластиковых шариков, сообщает программа Bez Tabu.

Женщина вышла на детскую площадку, желая поговорить с соседским мальчиком. На ее глазах мальчик снова выстрелил сыну в ногу.

Женщина попыталась забрать из рук десятилетнего мальчика опасную игрушку, но он стал агрессивным - кричал и не хотел отдавать.

Программа Bez Tabu встретила на детской площадке Сигулды двух детей, которые также стали мишенью соседского мальчика и почувствовали на себе болезненное воздействие пластиковых шариков.

Полицейские обсудили ситуацию с ребенком и его родителями, мать пообещала уделять больше внимания.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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