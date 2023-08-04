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Родильные отделения в больницах все же не ликвидируют

rus.tvnet.lv/LETA
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Роды. Иллюстративное фото
Роды. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Запланированные Минздравом изменения в сети больниц, которые правительство рассмотрит в середине августа, в случае утверждения вступят в силу с апреля 2024 года. Ни одна больница не будет ликвидирована, но изменения коснутся оказания отдельных услуг в четырех региональных больницах. Вчера Минздрав принял решение не закрывать родильные отделения в Балвской и Добельской больницах, как это планировалось ранее, пишет Diena.

Такое решение принято с учетом региональной доступности, имеющейся инфраструктуры и расстояния между медицинскими учреждениями, а также социальных аспектов.

Предполагается, что больницы в Алуксне, Тукумсе и Огре перейдут с круглосуточного обслуживания на дневной стационар травматологического профиля, а пациентов, нуждающихся в госпитализации, будут доставлять в Валмиеру и Ригу.

В Прейльской больнице хирургические услуги будут оказываться только в дневном стационаре, а круглосуточно хирургическую помощь пациенты смогут получить в Даугавпилсской или Резекненской больницах. Одновременно во всех этих больницах приемные отделения будут преобразованы в отделения неотложной помощи, что позволит усилить их потенциал.

Как отмечает доцент Рижского университета им. Страдиня Дайга Бехмане, необходимость концентрации услуг определяется демографическими тенденциями и плотностью населения, но в первую очередь речь идет о безопасности пациентов. Для того чтобы в круглосуточном стационаре оказывать качественную медицинскую помощь, необходимо достаточное количество медицинского персонала. В больницах более низкого уровня обеспечить его наличие невозможно, поэтому по некоторым профилям больницы будут переведены с круглосуточной работы на дневной стационар. 

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