Родильные отделения в больницах все же не ликвидируют

Такое решение принято с учетом региональной доступности, имеющейся инфраструктуры и расстояния между медицинскими учреждениями, а также социальных аспектов.

Предполагается, что больницы в Алуксне, Тукумсе и Огре перейдут с круглосуточного обслуживания на дневной стационар травматологического профиля, а пациентов, нуждающихся в госпитализации, будут доставлять в Валмиеру и Ригу.

В Прейльской больнице хирургические услуги будут оказываться только в дневном стационаре, а круглосуточно хирургическую помощь пациенты смогут получить в Даугавпилсской или Резекненской больницах. Одновременно во всех этих больницах приемные отделения будут преобразованы в отделения неотложной помощи, что позволит усилить их потенциал.

Как отмечает доцент Рижского университета им. Страдиня Дайга Бехмане, необходимость концентрации услуг определяется демографическими тенденциями и плотностью населения, но в первую очередь речь идет о безопасности пациентов. Для того чтобы в круглосуточном стационаре оказывать качественную медицинскую помощь, необходимо достаточное количество медицинского персонала. В больницах более низкого уровня обеспечить его наличие невозможно, поэтому по некоторым профилям больницы будут переведены с круглосуточной работы на дневной стационар.