Пограничная охрана: службы Беларуси повреждают латвийскую инфраструктуру

"Белорусские службы не сокращают свою активность, наоборот - занимаются повреждением латвийской инфраструктуры, чтобы обеспечить нелегальное проникновение мигрантов в Латвию", - сказал Пуятс.

Он отметил, что также поступают различные сообщения и сигналы, свидетельствующие о желании обострить ситуацию.

"В настоящее время мы видим, что мигранты пытаются избежать поимки. Также активизировались перевозчики этих людей", - сказал Пуятс.

Как сообщалось, в этом году начато 50 уголовных процессов по факту организации нелегальной миграции в Латвию, в то время как в прошлом году было около 20 таких дел.