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Пограничная охрана: службы Беларуси повреждают латвийскую инфраструктуру

rus.tvnet.lv/LETA
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Граница.
Граница. Фото: Latvijas armija

Белорусские службы не снижают своей активности на границе с Латвией, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс.

"Белорусские службы не сокращают свою активность, наоборот - занимаются повреждением латвийской инфраструктуры, чтобы обеспечить нелегальное проникновение мигрантов в Латвию", - сказал Пуятс.

Он отметил, что также поступают различные сообщения и сигналы, свидетельствующие о желании обострить ситуацию.

"В настоящее время мы видим, что мигранты пытаются избежать поимки. Также активизировались перевозчики этих людей", - сказал Пуятс.

Как сообщалось, в этом году начато 50 уголовных процессов по факту организации нелегальной миграции в Латвию, в то время как в прошлом году было около 20 таких дел.

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