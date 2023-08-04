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"Три Эдгара и мороженое Руйиены": как проходит визит Ринкевича в Валмиерский край

rus.tvnet.lv
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Фото: Instagram/edgarsrinkevics

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в своем Instagram-профиле поделился фотографией своего визита на производство Rūjienas saldējums. 

Ринкевич в пятницу, 4 августа, в рамках рабочего визита посетил Валмиерский край, сообщили в канцелярии президента. 

Свой визит президент начал с посещения средней школы Руйиены. Ринкевич встретился с руководством школы и представителями коллектива, осмотрел классы и спортивный комплекс, а также пообщался с молодежью. 

Чуть позднее Ринкевич посетил Rūjienas saldējums.

После этого президент отправился на завод Jorvika компании Byko-Lat по производству бруса, деревянных модульных домов, окон и дверей.

После посещения фабрики президент посетил мастерскую совместного творчества DAare. В ходе визита он встретился с представителями водно-оздоровительной станции компании H2YO Europe.

В ходе рабочего визита Ринкевич также посетил Центр оперативной информации Полиции Валмиерского края. Далее последовала встреча с представителями проектно-конструкторской компании Betriton.

Днем президент встретился с предпринимателями Валмиерского края, а вечером откроет Валмиерский летний театральный фестиваль. В ходе рабочего визита Ринкевич посетит представительство Ассоциации малых городов Украины в Латвии и ознакомится с недавно созданной экспозицией De Woldemer.

В завершение рабочего визита Ринкевич откроет соревнования по легкой атлетике.

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