В субботу воздух прогреется до +28 градусов; вечером пройдут дожди

В субботу в Латвии максимальная температура воздуха составит от +21 градуса местами на побережье до +28 градусов в Латгале, прогнозируют синоптики.
Будет дуть слабый ветер. Ожидается частичная облачность, к вечеру облаков станет больше. Вечером, начиная с юга страны, местами ожидаются дожди, возможны грозы.
В Риге ожидается переменная облачность, вечером увеличится вероятность дождя. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +25 градусов.
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