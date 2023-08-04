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В субботу воздух прогреется до +28 градусов; вечером пройдут дожди

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: LETA

В субботу в Латвии максимальная температура воздуха составит от +21 градуса местами на побережье до +28 градусов в Латгале, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый ветер. Ожидается частичная облачность, к вечеру облаков станет больше. Вечером, начиная с юга страны, местами ожидаются дожди, возможны грозы.

В Риге ожидается переменная облачность, вечером увеличится вероятность дождя. Будет дуть слабый ветер, воздух прогреется до +25 градусов.

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