Алексея Навального приговорили к 19 годам

Суд над Навальным начался с того, что по ходатайству обвинения судья засекретил процесс. Всего в закрытом режиме прошло 16 выездных заседаний.

Еще одному фигуранту этого дела — бывшему техническому директору YouTube-канала «Навальный LIVE» Даниэлю Холодному — прокурор запрашивал 10 лет колонии общего режима.

В последнем слове, которое публиковали соратники Навального, оппозиционер цитировал литературоведа Юрия Лотмана: «Человек всегда находится в непредвиденной ситуации. И тут у него есть две ноги: совесть и интеллект... Не желая опираться на ногу совести, моя Россия сделала несколько больших прыжков, расталкивая всех вокруг, но потом поскользнулась и с грохотом, разрушая все вокруг, рухнула. И барахтается сейчас в луже то ли грязи, то ли крови, с переломанными костями, с нищим, ограбленным населением, а вокруг лежат десятки тысяч погибших в самой глупой и бессмысленной войне XXI века. Но рано или поздно, конечно, снова поднимется».