Умер Марк Марголис, актер из сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу"

Американский актер Марк Марголис умер в возрасте 83 лет, сообщает "Медуза" со ссылкой на The Hollywood Reporter.
По сообщению сына актера, Марголис умер 3 августа в больнице Mount Sinai в Нью-Йорке после непродолжительной болезни.
Марк Марголис известен по роли наркоторговца Гектора Саламанки в сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу".
За роль Саламанки он был номинирован на премию "Эмми".
Также актер снимался в фильмах "Лицо со шрамом", "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", в сериале «Оз» и в шести кинолентах Даррена Аронофски.
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