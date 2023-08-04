Умер Марк Марголис, актер из сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу"

По сообщению сына актера, Марголис умер 3 августа в больнице Mount Sinai в Нью-Йорке после непродолжительной болезни.

Марк Марголис известен по роли наркоторговца Гектора Саламанки в сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу".

За роль Саламанки он был номинирован на премию "Эмми".

Также актер снимался в фильмах "Лицо со шрамом", "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", в сериале «Оз» и в шести кинолентах Даррена Аронофски.