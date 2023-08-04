Spiegel и Insider вскрыли новые связи между Кремлем и АдГ

Российские власти и спецслужбы могли с помощью посредника инициировать и спонсировать иск фракции немецких правопопулистов из партии "Альтернатива для Германии" в бундестаге в Федеральный конституционный суд Германии против поставок немецкого оружия в Украину. Об этом в пятницу, 4 августа, пишут издание Der Spiegel и The Insider в проведенном совместно расследовании.

В центре расследования - родившийся в Украине публицист Владимир Сергиенко, с 1991 года живущий в Германии и получивший в 2022 году немецкое гражданство. Сергиенко регулярно участвует в эфирах российских пропагандистских каналов, где его часто представляют немецким политологом.

Сергиенко мог быть посредником между Кремлем и АдГ