Трофейное оружие: как Россия вооружает ВСУ

"Боеприпасы для гаубицы тоже трофейные"

"Боеприпасы для нее у меня тоже трофейные. У россиян для нее есть активно-реактивные снаряды, кассетные, шрапнель, осколочно-фугасные, осветительные, дымовые, кумулятивные для прямого наведения по бронированным целям. Все это они тоже оставили, а мы все эти боеприпасы затрофеили. Разве что кроме дымовых, - рассказывает боец. - Когда мы шли вперед за реку Оскол, мы искали вероятные места огневых позиций, ездили, собирали. Сотни и сотни боеприпасов. У многих есть трофейные гаубицы, и все собирали боеприпасы для них".

Трофейную гаубицу военный считает отличным дальнобойным средством. Она мощнее, нежели те, что были на вооружении у бригады, с ней используются другие виды снарядов - большего калибра. Наличие в арсенале разных средств для боевой работы - как собственных, так и трофейных - и разных боеприпасов к ним позволяет выполнять больше огневых задач и лучше вести контрбатарейную борьбу. "Артиллерийские средства россиян тоже не стоят близко к линии боевых действий, а эта гаубица прекрасно их достает", - говорит военный.