Российский танкер атакован в Керченском проливе — вероятно, украинским дроном. Что известно

Однако спустя несколько часов ТАСС уже писал о "танкере, получившем повреждения в Керченском проливе при атаке украинской стороной" – но без каких-либо ссылок на источники информации. Название танкера госагентство по-прежнему не упоминало.

Также ТАСС сообщил, что к танкеру прибыли два буксира, у него повреждено машинное отделение, экипаж из 11 человек находится в безопасности и люди не пострадали.

Неназванный собеседник агентства заявил, что танкер "поврежден в самом проливе, только с юга". Согласно данным сервиса MarineTraffic, танкер под российским флагом шел в порт Кавказ на российской стороне Керченского пролива, отмечает издание The Bell (признано в России "иноагентом"). В 2019 году судно было включено в американские санкционные списки за поставки авиатоплива в Сирию.

Около 3 часов утра в субботу оперштаб аннексированного Крыма сообщил, что движение по Крымскому мосту восстановлено.

Ближе к утру Росморречфлот сообщил, что танкер Sig получил "пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона". Кому принадлежал этот дрон — в сообщении не уточняется.

В сообщении Росморречфлот также говорится, что перед атакой на него судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу. Сейчас оно остается на плаву, утверждает агентство.