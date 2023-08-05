Сб, 5.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ Бурно и весело: как прошел первый день фестиваля Summer Sound

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фестиваль Summer Sound в Лиепае
Фестиваль Summer Sound в Лиепае Фото: Juris Lisovs/TVNET

В пятницу, 4 августа, в Лиепае прошел первый день фестиваля Summer Sound. Предлагаем посмотреть фото с фестиваля.

Как уже сообщалось, в первый день фестиваля на сцену вышли украинская группа Kalush Orchestra, Singapūras satīns из Латвии, немецкий продюсер электронной музыки и диджей Alle Farben, а также трио диджеев и продюсеров из Италии Meduza.

Кроме того, посетители фестиваля смогли увидеть рэпера PCK 97 и певицу Būū. Также на фестивале выступили M* sencis и Grandmasters Neons, rolands če и Том Гревиньш.

В первый день фестиваля на сцену также вышел литовский продюсер Леон Сомов, группа Pienvedēja piedzīvojumi, литовская Antikvariniai Kašpirovskio dantys, а также латвийские звезды тяжелой музыки Skyforger и Dzelzs vilks.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх