Фото ⟩ Бурно и весело: как прошел первый день фестиваля Summer Sound

В пятницу, 4 августа, в Лиепае прошел первый день фестиваля Summer Sound. Предлагаем посмотреть фото с фестиваля.
Как уже сообщалось, в первый день фестиваля на сцену вышли украинская группа Kalush Orchestra, Singapūras satīns из Латвии, немецкий продюсер электронной музыки и диджей Alle Farben, а также трио диджеев и продюсеров из Италии Meduza.
Кроме того, посетители фестиваля смогли увидеть рэпера PCK 97 и певицу Būū. Также на фестивале выступили M* sencis и Grandmasters Neons, rolands če и Том Гревиньш.
В первый день фестиваля на сцену также вышел литовский продюсер Леон Сомов, группа Pienvedēja piedzīvojumi, литовская Antikvariniai Kašpirovskio dantys, а также латвийские звезды тяжелой музыки Skyforger и Dzelzs vilks.
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