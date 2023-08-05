Фото ⟩ Бурно и весело: как прошел первый день фестиваля Summer Sound

Как уже сообщалось, в первый день фестиваля на сцену вышли украинская группа Kalush Orchestra, Singapūras satīns из Латвии, немецкий продюсер электронной музыки и диджей Alle Farben, а также трио диджеев и продюсеров из Италии Meduza.

Кроме того, посетители фестиваля смогли увидеть рэпера PCK 97 и певицу Būū. Также на фестивале выступили M* sencis и Grandmasters Neons, rolands če и Том Гревиньш.

В первый день фестиваля на сцену также вышел литовский продюсер Леон Сомов, группа Pienvedēja piedzīvojumi, литовская Antikvariniai Kašpirovskio dantys, а также латвийские звезды тяжелой музыки Skyforger и Dzelzs vilks.