Фото ⟩ Стиль гостей первого дня фестиваля Summer Sound

4 и 5 августа в Лиепае проходит крупнейший в Балтии пляжный фестиваль Summer Sound 2023, который, как обычно, предлагает обширную программу для любителей летних приключений. В первые дни августа на четырех сценах Summer Sound выступят более 40 местных и зарубежных музыкантов, организована обширная программа развлечений и мероприятий, киношатер, танцы до рассвета в клубе Klubs++, который открылся в прошлом году, а также турнир по пляжному волейболу.