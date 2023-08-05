В Китае в результате наводнений погибли 10 человек

В Китае, в городе Баодин, в провинции Хэбэй, расположенной на расстоянии 150 километров от Пекина, погибли по меньшей мере десять человек, в субботу сообщили должностные лица.
Из Баодина, из зон риска, до середине дня было эвакуировано более 600 тысяч человек, в субботу сообщили в бюро мэра.
В последние месяцы Китай испытывал экстремальные погодные условия - как невиданные волны жары, так и ливни и наводнение, забравшие жизни людей.
Смерть или исчезновение 147 человек в прошлом месяце связывалась с природными стихиями, должностные лица сообщили в пятницу.
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