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Оползень в Грузии: погибло 16 человек, среди них украинская журналистка

rus.tvnet.lv
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Оползень в Грузии
Оползень в Грузии Фото: GIORGI ARJEVANIDZE/AFP

Число жертв оползня, который сошел в четверг, на северо-западе Грузии, выросло до 16. Об этом в субботу сообщил Первый канал Грузии, ссылаясь на Министерство внутренних дел.

Среди погибших - украинская журналистка Алина Поликовская, которая работала на телеканале "Украина". Она в горах отдыхала вместе с мужем и тремя детьми, сообщает издание Strana.ua.

Муж и дети Поликовской еще не были найдены.

Погибла и гражданка России Ксения Тричева, сообщила секция интересов России в посольстве Швейцарии в Грузии.

Более 20 человек считаются пропавшими без вести.

Оползень на западе страны сошёл 3 августа. По предварительным данным, на посёлок обрушилось около 2 млн кубометров земли. Повреждены мосты, дороги, ЛЭП, а также туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови".

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