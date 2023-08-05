Оползень в Грузии: погибло 16 человек, среди них украинская журналистка

Среди погибших - украинская журналистка Алина Поликовская, которая работала на телеканале "Украина". Она в горах отдыхала вместе с мужем и тремя детьми, сообщает издание Strana.ua.

Муж и дети Поликовской еще не были найдены.

Погибла и гражданка России Ксения Тричева, сообщила секция интересов России в посольстве Швейцарии в Грузии.

Более 20 человек считаются пропавшими без вести.

Оползень на западе страны сошёл 3 августа. По предварительным данным, на посёлок обрушилось около 2 млн кубометров земли. Повреждены мосты, дороги, ЛЭП, а также туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови".