Оползень в Грузии: погибло 16 человек, среди них украинская журналистка

Число жертв оползня, который сошел в четверг, на северо-западе Грузии, выросло до 16. Об этом в субботу сообщил Первый канал Грузии, ссылаясь на Министерство внутренних дел.
Среди погибших - украинская журналистка Алина Поликовская, которая работала на телеканале "Украина". Она в горах отдыхала вместе с мужем и тремя детьми, сообщает издание Strana.ua.
Муж и дети Поликовской еще не были найдены.
Погибла и гражданка России Ксения Тричева, сообщила секция интересов России в посольстве Швейцарии в Грузии.
Более 20 человек считаются пропавшими без вести.
Оползень на западе страны сошёл 3 августа. По предварительным данным, на посёлок обрушилось около 2 млн кубометров земли. Повреждены мосты, дороги, ЛЭП, а также туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!