В Саудовской Аравии начались переговоры о мирном урегулировании войны в Украине. Россию на них не пригласили.

Оранжевая черта Фото: BBC

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак накануне встречи в Джидде писал, что ждет непростых переговоров. По данным прессы, Украина пытается убедить развивающиеся страны в необходимости поддержать мирный план Зеленского.

Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил надежду на то, что переговоры в Джидде приведут к договоренностям о проведении саммита на уровне мировых лидеров, в ходе которого будет обсуждаться мирный план Украины.

На переговорах в Джидде также присутствует Китай — туда приехал специальный представитель китайского правительства по вопросам Евразии Ли Хуэй.

«У нас много разногласий и у нас разные позиции по многим вопросам, но важно, что у нас общие принципы», — заявил Ли Хуэй перед переговорами. На встрече в Копенгагене представителя КНР не было.

Ранее американское издание WSJ со ссылкой на западных дипломатов писало, что Саудовская Аравия была выбрана как место проведения саммита, поскольку западные страны надеялись на присутствие представителя Китая.

Пекин поддерживает тесные отношения как с Россией, так и с Саудовской Аравией.

Три этапа

Ранее Ермак говорил, что Украина рассчитывает реализовать свою Формулу мира в три этапа.

На первом из них проходили встречи с послами, аккредитованными в Украине.