Видео ⟩ Вместо серпа и молота - трезубец: монумент "Родина-мать" в Киеве преобразился

Перед тридцать вторым Днем независимости Украина начала демонтаж советского герба на монументе "Родина-мать" в Киеве. Министерство Культуры Украины опубликовало видео подготовительных работ. Советские символы - серп и молот на щите памятника размером 13 на 8 метров планировалось заменить гербом Украины - трезубцем. К данному моменту работы уже почти завершены.

Good morning, Ukraine ☀️

They did this in the early day so everyone could wake up stunned.

📸@unian pic.twitter.com/GiRWTca6RZ — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) August 6, 2023

Символ Киева - 62-метровая фигура женщина с мечом и щитом - самая высокая статуя в Европе, она на 16 метров выше Статуи свободы в Нью-Йорке. Весь монумент вместе с основанием в высоту составляет 102 метра и весит почти 500 тонн. Музейный комплекс со статуей был открыт в 1981 году в честь Дня победы над гитлеровской Германией.

Новая конструкция создана из импортированного "европейского металла". Сталь с местного металлургического завода в Запорожье не соответствовала требованиям.

Работы по переделке монумента обойдутся примерно в 680 000 евро, по официальной информации, расходы покроют частные спонсоры.

Полностью работы планируется завершить до Дня провозглашения декларации о независимости 24 августа.

Демонтаж советской эмблемы осуществляется на фоне уже более чем 17 месяцев вторжения России в соседнюю страну. В прошлом году государство провело опрос, в ходе которого большинство жителей проголосовали за демонтаж советской символики.