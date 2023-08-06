Япония вспоминает жертв атомной бомбардировки Хиросимы

В ней приняли участие около 50 тысяч человек, в том числе представители более 100 государств и Европейского Союза. Как и в прошлом году, российские и белорусские дипломаты приглашений не получили на фоне войны в Украине.

В 08.15 по местному времени по всей стране была объявлена минута молчания, отсчет которой велся ударами колокола. Именно в этот момент 6 августа 1945 года американский бомбардировщик Enola Gay сбросил на Хиросиму ядерную бомбу.

Призыв к "миру без ядерного оружия"

"Лидеры всего мира должны признать, что ядерные угрозы, озвучиваемые сейчас некоторыми политиками, свидетельствуют о глупости теории ядерного сдерживания, - заявил мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, выступая с речью на церемонии. - Они должны немедленно предпринять конкретные шаги, чтобы вывести нас из опасного настоящего к нашему идеальному миру".

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, также присутствовавший на мероприятии, в своем выступлении отметил: "Путь к ядерному разоружению стал более рискованным из-за углубляющихся международных разногласий и ядерных угроз со стороны России. Крайне важно придать новый импульс международному сообществу для движения к миру без ядерного оружия".

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки

6 августа 1945 года США впервые в истории человечества применили боевое ядерное оружие: чтобы склонить Японию к капитуляции во Второй мировой войне, Вашингтон сбросил на Хиросиму атомную бомбу "Малыш". В результате ударной волны погибли около 70 000 мирных жителей, еще 200 000 человек умерли от последствий радиоактивного облучения.