Наркотики на Summer Sound: начато несколько административных процессов

Государственная полиция начала несколько процессов об административных правонарушениях, в том числе об употреблении и хранении наркотических веществ, а также управлении электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения на фестивале "Summer Sound 2023" в Лиепае, сообщили в Государственной полиции.
В целом, по оценке Госполиции, фестиваль прошел спокойно.
Как сообщалось, состоявшийся в эти выходные в Лиепае пляжный фестиваль "Summer Sound 2023" достиг рекордного уровня посещаемости, превысив прошлогодние 40 000 посетителей.
Организаторы фестиваля раскрыли, что Summer Sound 2024 пройдет 2 и 3 августа следующего года. Билеты уже скоро поступят в продажу.
В этом году фестиваль Summer Sound проходил на пляже Лиепаи уже в 11-й раз.
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