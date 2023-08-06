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Наркотики на Summer Sound: начато несколько административных процессов

rus.tvnet.lv/LETA
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Фестиваль Summer Sound
Фестиваль Summer Sound Фото: Juris Lisovs / TVNET

Государственная полиция начала несколько процессов об административных правонарушениях, в том числе об употреблении и хранении наркотических веществ, а также управлении электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения на фестивале "Summer Sound 2023" в Лиепае, сообщили в Государственной полиции.

В целом, по оценке Госполиции, фестиваль прошел спокойно.

Как сообщалось, состоявшийся в эти выходные в Лиепае пляжный фестиваль "Summer Sound 2023" достиг рекордного уровня посещаемости, превысив прошлогодние 40 000 посетителей.

Организаторы фестиваля раскрыли, что Summer Sound 2024 пройдет 2 и 3 августа следующего года. Билеты уже скоро поступят в продажу.

В этом году фестиваль Summer Sound проходил на пляже Лиепаи уже в 11-й раз.

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