Наркотики на Summer Sound: начато несколько административных процессов

Государственная полиция начала несколько процессов об административных правонарушениях, в том числе об употреблении и хранении наркотических веществ, а также управлении электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения на фестивале "Summer Sound 2023" в Лиепае, сообщили в Государственной полиции.