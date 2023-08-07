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"Спасибо вам, мои любимые зрители": Галкин показал атмосферу вчерашнего концерта в Дзинтари

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums

В воскресенье, 6 августа, в концертном зале "Дзинтари" выступил юморист Максим Галкин. Он поделился впечатлениями с концерта. 

Галкин опубликовал в Instagram видео с концерта, где слышен смех людей и долгие овации.

"Как же я люблю, когда зритель смеется! Спасибо вам, мои любимые зрители, за вчерашний прием! Такая была атмосфера в моем любимом зале "Дзинтари". Пересматриваю видео с концерта и улыбаюсь вместе с вами. Сегодня второй концерт в Дзинтари, до встречи!" - написал юморист.

Как сообщалось, 7 августа планируется второй концерт артиста в Юрмале.

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