"Спасибо вам, мои любимые зрители": Галкин показал атмосферу вчерашнего концерта в Дзинтари

"Как же я люблю, когда зритель смеется! Спасибо вам, мои любимые зрители, за вчерашний прием! Такая была атмосфера в моем любимом зале "Дзинтари". Пересматриваю видео с концерта и улыбаюсь вместе с вами. Сегодня второй концерт в Дзинтари, до встречи!" - написал юморист.