Опубликованы рейтинги партий за июль: "Новое Единство" уверенно лидирует

В июле голоса за партию "Новое Единство" отдали 12,6% опрошенных граждан Латвии. На второе место попал Союз зеленых и крестьян, за который проголосовали бы 8% жителей, а на третьем месте с поддержкой 7,9% избирателей вышли "Прогрессивные", которые в июле пережили падение рейтинга на 1,1 процентного пункта.

Кроме упомянутой тройки 5-процентный барьер в июле преодолели бы также Нацобъединение, "Стабильности!" и "Объединенный список". Очень близко к границе подошла и партия "Согласие", которая не попала в 14-й Сейм.

Как свидетельствует опубликованная информация LTV, увеличился удельный вес опрошенных, которые утверждают, что не могут выбрать политическую силу, или говорят, что не приняли бы участие в выборах.

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