Сегодня в Риге пройдет шествие посвященное годовщине фальсификации выборов в Беларуси

Белорусы, которые вынуждены были бежать в Латвию, после подавления августовских протестов 2020 года, примут участие в марше, организованном объединением латвийских белорусов Supolka.

К участию в мероприятии приглашаются все жители Латвии, которые поддерживают усилия белорусского гражданского общества жить в свободной, демократической и европейской Беларуси без доминирования России.

9 августа объявлено международным днем ​​солидарности с Беларусью. В этот день белорусы по всему миру проведут акции, чтобы привлечь внимание к ситуации в Беларуси, поддержать белорусских бойцов-добровольцев в Украине и помочь политзаключенным и их семьям.

Ранее сообщалось, что по официальным данным на выборах президента Беларуси 9 августа 2020 года действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 10,1%, но оппозиция считает, что результаты выборов было подтасованы, а победу одержала Тихановская. Европейский союз и другие западные страны также отказались признать результаты выборов в Беларуси.