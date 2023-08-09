Сегодня в Риге пройдет шествие посвященное годовщине фальсификации выборов в Беларуси

Белорусская община Латвии сегодня, 9 августа, в 19:00 проведет шествие от Национальной библиотеки до памятника Свободы, чтобы отметить третью "годовщину фальсификации президентских выборов в Беларуси" и жестокого подавления протестов, сообщила ассоциация FreeBelarus.
Белорусы, которые вынуждены были бежать в Латвию, после подавления августовских протестов 2020 года, примут участие в марше, организованном объединением латвийских белорусов Supolka.
К участию в мероприятии приглашаются все жители Латвии, которые поддерживают усилия белорусского гражданского общества жить в свободной, демократической и европейской Беларуси без доминирования России.
9 августа объявлено международным днем солидарности с Беларусью. В этот день белорусы по всему миру проведут акции, чтобы привлечь внимание к ситуации в Беларуси, поддержать белорусских бойцов-добровольцев в Украине и помочь политзаключенным и их семьям.
Ранее сообщалось, что по официальным данным на выборах президента Беларуси 9 августа 2020 года действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 10,1%, но оппозиция считает, что результаты выборов было подтасованы, а победу одержала Тихановская. Европейский союз и другие западные страны также отказались признать результаты выборов в Беларуси.
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