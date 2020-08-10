ЦИК Беларуси объявил официальные результаты выборов президента

Как сообщает Telegram-канал Tut.by, за Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Тихановскую - 9,9%.

За Анну Канопацкую голоса отдали 1,68% избирателей, за Андрея Дмитриева - 1,04%. В свою очередь, Сергея Череченя поддержали 1,13% граждан Беларуси, а 6,02% человек проголосовали против всех.

По информации ЦИК, результаты вряд ли изменятся.

Отметим, что, по промежуточным данным избиркома, Лукашенко набирал более 81% голосов, а Тихановская - всего 8%.

Жители Беларуси не верят в честную победу Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет, и считают, что итоги выборов были сфальсифицированы.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в стране неспокойно. RUS TVNET вел текстовую прямую трансляцию.

После завершения голосования тысячи людей вышли на улицы городов Беларуси, милиция и ОМОН пустили в ход светошумовые гранаты, водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и электрошокеры. При этом народ не дрогнул и отвечал камнями и бутылками. Задержаны не менее 120 человек, протесты продолжались почти до утра.