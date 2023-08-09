Глава Добельского края: нельзя медлить с оказанием помощи пострадавшим

Самоуправление Добельского края хотело бы получить от государства финансовые гарантии на устранение ущерба, причиненного ураганом в понедельник, заявил председатель думы Добельского края Ивар Горскис в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
Он сообщил, что первые работы по устранению ущерба завершены - объекты общественной инфраструктуры и дома людей освобождены от упавших деревьев, закрыты пленками прохудившиеся крыши и разбитые окна, однако, поскольку дождь и ветер продолжаются, такое решение не очень устойчивое и эффективное.
Горскис отметил, что в этой кризисной ситуации действия правительства по оказанию помощи пострадавшим от стихийного бедствия должны быть быстрыми и решительными, без проволочек.
Мэр заявил, что муниципалитету сейчас нужны финансовые гарантии от государства, чтобы самоуправление могло оказывать помощь жителям в восстановлении поврежденного имущества.
Сегодня, 9 августа, в 12:00 часов Горскис и руководители других самоуправлений, пострадавших от урагана, обсудят в Министерстве финансов предоставление финансовой помощи.
На вопрос, каким может быть объем помощи для жителей края, чье имущество пострадало в результате стихии, Горскис ответил, что максимальная сумма может составлять 2500-3000 евро на домохозяйство.
Галерея: Последствия бури в Добельском крае
Уже сообщалось, что президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил недовольство медленной работой по управлению кризисом после разрушительной бури в понедельник, 7 августа.
Президент посетил Добельский край, где повреждения от урагана огромны.
"Люди возмущены медленной помощью и нехваткой координации. Ожидаю активных действий от самоуправления и ответственных министерств. Сейчас это не хорошее антикризисное управление", - написал президент в Twitter.
На встрече с жителями возле управления Аугсткалнской волости Ринкевич выразил понимание и обещал помочь решить вопрос о предоставлении материальной помощи пострадавшим хозяйствам.
Несколько десятков жителей Латвии выразили беспокойство в связи с затягиванием бюрократических процессов и неотзывчивостью страховщиков при покрытии убытков, а также стремительно растущими кредитными платежами в банках.
Галерея: Эдгар Ринкевич посещает районы, пострадавшие от урагана
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