Кариньш предлагает заменить трех министров. Пост министра иностранных дел может занять Рихард Колс

Это будет означать ротацию министерств между партнерами, потому что в настоящее время Министерство иностранных дел находится в ведении "Нового Единства", Министерство экономики возглавляет Национальное объединение, а VARAM контролирует "Объединенный список".

Кроме того, предложение предусматривает, что должность главы Комиссии Сейма по национальной безопасности перейдет от Национального объединения к "Новому Единству".

Также премьер-министр призывает "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение подписать меморандум по ряду задач, которые необходимо выполнить.

В случае, если Национальное объединение и "Объединенный список" откажутся от этого предложения в четверг, 10 августа, Кариньш будет готов начать переговоры о формировании нового правительства с Союзом зеленых и крестьян и "Прогрессивными".

Как сообщалось, ранее премьер-министр заявлял, что хочет расширить коалицию, чтобы добиться более слаженной работы по организации школьной сети, улучшению ситуации в здравоохранении, трудовым вопросам, выводу государственных компаний на биржу и социальным вопросам. Также необходима ратификация Стамбульской конвенции "как символический, но глубоко значимый жест Сейма" и исполнение решения Конституционного суда, касающегося регулирования вопроса совместного проживания.