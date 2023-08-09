На эстонский рынок рвется производитель из России, активно поддерживающий войну

Благодарность у него не одна. Например, ТКП "Элза" отправляло гуманитарную помощь в оккупированную Херсонскую область Украины. Об этом тоже есть соответствующая грамота от руководителя законодательного собрания края. Вручали благодарность депутаты этого самого законодательного собрания, как гласит запись в Instagram Тамерлана Казакова.

Скриншот со страницы Тамерлана Казакова в Фото: Instagram

В соцсетях Казакова много постов, посвященных военной тематике, видео с ветеранами и даже с детьми из "Юнармии", поэтому его позиция о военной агрессии России в Украине совершенно очевидна ("Юнармия" - Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение, созданное в 2016 г. по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу. - Прим. ред.).

У Казакова хорошие связи и на городском и краевом, и на федеральном уровне, о чем свидетельствует, например, совместное фото с министром спорта РФ Олегом Матицыным. Дело в том, что до того, как возглавить кондитерское предприятие "Элза", Тамерлан Казаков был заместителем директора "Агромашхолдинга" по взаимодействию с органами власти.

Д. Хатуов слева, Т. Казаков у него за спиной Фото: фото со страницы Казакова в Instagram

Находясь на такой должности, он участвовал в огромном количестве официальных мероприятий, связанных с развитием сельского хозяйства России. Казаков общался, например, с первым заместителем министра сельского хозяйства РФ Джамбулатом Хатуовым, который тоже из города Армавира.

На фото слева Тамерлан Казаков, еще молодой и без бороды, стоит сразу за спиной замминистра Хатуова.