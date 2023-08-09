На эстонский рынок рвется производитель из России, активно поддерживающий войну

Недавно появилась информация о планах российского производителя сладостей выйти на рынок "дружественных стран" вроде Эстонии. Rus.Postimees выяснил, что это предприятие - вовсе не аполитичный производитель "сладкой радости".
Как пишет РБК, кондитерская фабрика ТКП "Элза" из Краснодарского края готовится поставлять в Эстонию свою продукцию – печенье, мармелад, пастилу и прочее. Это предприятие из Армавира занимается сегодня организацией регулярных поставок в Эстонию и Иран.
Руководитель компании Тамерлан Казаков сообщил, что предприятие планировало расширение сотрудничества со странами ЕС, но сейчас в большей степени ориентировано на сотрудничество с "дружественными странами", к которым отнесли и Эстонию.
Мармелад для Эстонии, Ирана и российских оккупантов
Rus.Postimees поинтересовался производителем пастилы и конфет, которые планируется продавать в "дружественной Эстонии", и выяснилось, что ТКП "Элза" поддерживает российскую армию делом, то есть продукцией.
За это руководитель компании Тамерлан Казаков получил благодарность от командира 1-го мотострелкового батальона войсковой части 38838. Дело было в июне сего года.
Руководитель кондитерского предприятия запостил эту благодарность и в Instagram, и в сети "ВКонтакте", сопроводив ее подписью "Сила в единстве".
Правда, профили Тамерлана Казакова в соцсетях такие, что предположить помощь фронту как некую подневольную работу по разнарядке очень сложно.
Благодарность у него не одна. Например, ТКП "Элза" отправляло гуманитарную помощь в оккупированную Херсонскую область Украины. Об этом тоже есть соответствующая грамота от руководителя законодательного собрания края. Вручали благодарность депутаты этого самого законодательного собрания, как гласит запись в Instagram Тамерлана Казакова.
В соцсетях Казакова много постов, посвященных военной тематике, видео с ветеранами и даже с детьми из "Юнармии", поэтому его позиция о военной агрессии России в Украине совершенно очевидна ("Юнармия" - Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение, созданное в 2016 г. по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу. - Прим. ред.).
У Казакова хорошие связи и на городском и краевом, и на федеральном уровне, о чем свидетельствует, например, совместное фото с министром спорта РФ Олегом Матицыным. Дело в том, что до того, как возглавить кондитерское предприятие "Элза", Тамерлан Казаков был заместителем директора "Агромашхолдинга" по взаимодействию с органами власти.
Находясь на такой должности, он участвовал в огромном количестве официальных мероприятий, связанных с развитием сельского хозяйства России. Казаков общался, например, с первым заместителем министра сельского хозяйства РФ Джамбулатом Хатуовым, который тоже из города Армавира.
На фото слева Тамерлан Казаков, еще молодой и без бороды, стоит сразу за спиной замминистра Хатуова.
Логично, что заместителю директора по взаимодействию с органами власти Казакову нравится президент Владимир Путин, который "уделяет особое внимание сельскому хозяйству".
Неизвестно, сказываются ли тут связи, но кондитерскому предприятию "Элза" оказывается господдержка при содействии администрации г. Армавира, где и находится фабрика. Таким образом, если предприятие придет со своей продукцией в Эстонию и другие страны Европы, мы все будем спонсировать военную агрессию, просто покупая пастилу от патриота Тамерлана Казакова.
Торговые сети: мы не работаем с россиянами
Мы поинтересовались у розничных сетей, будут ли они продавать товары российского производства и считают ли это приемлемым сегодня. Исполнительный директор сети Selver Кристи Ломп ответила Rus.Postimees, что Selver не продает товары, произведенные в России, и не планирует это делать в будущем.
В таком же духе прозвучал и ответ сети Coop. Директор по закупкам Coop Eesti Keskühistu Оливер Рист сообщил, что Coop сразу после начала полномасштабного вторжения прекратил сотрудничество с производителями и оптовиками из России и Беларуси.
"Мы это сотрудничество на сегодня не возобновляли, и, разумеется, мы не станем этого делать до тех пор, пока не прекратится военная агрессия против Украины".
Оливер Рист. FOTO: Erakogu
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