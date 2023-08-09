Видео ⟩ Пожар в доме отдыха для инвалидов во Франции: 11 погибших

Ранее сообщалось, что после пожара в Винценайме пропали без вести десять инвалидов и один человек, ухаживающий за ними.

Пожар начался в 6:30 в среду. В тот момент в доме отдыха находились 28 человек.

Several people were killed after a fire ripped through a holiday home for disabled people in eastern France https://t.co/WLAdQgu1y1 pic.twitter.com/PNvbJ9AtFe — Reuters (@Reuters) August 9, 2023

Местная прокуратура сообщила о двух группах взрослых, в одной группе были инвалиды.

17 людям удалось выбраться из дома до прибытия пожарных. Большая часть из них находилась на первом этаже здания.

UPDATED: Eleven Dead In France Holiday Home Fire ‘Tragedy’https://t.co/7BVSYSNbGB pic.twitter.com/kG779DHUEx — Channels Television (@channelstv) August 9, 2023

Один человек пострадал, еще один находился в шоковом состоянии.