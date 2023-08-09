Видео ⟩ Пожар в доме отдыха для инвалидов во Франции: 11 погибших

В результате пожара в доме отдыха для инвалидов на востоке Франции погибли 11 человек, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на местных чиновников.
Ранее сообщалось, что после пожара в Винценайме пропали без вести десять инвалидов и один человек, ухаживающий за ними.
Пожар начался в 6:30 в среду. В тот момент в доме отдыха находились 28 человек.
Several people were killed after a fire ripped through a holiday home for disabled people in eastern France https://t.co/WLAdQgu1y1 pic.twitter.com/PNvbJ9AtFe— Reuters (@Reuters) August 9, 2023
Местная прокуратура сообщила о двух группах взрослых, в одной группе были инвалиды.
17 людям удалось выбраться из дома до прибытия пожарных. Большая часть из них находилась на первом этаже здания.
UPDATED: Eleven Dead In France Holiday Home Fire ‘Tragedy’https://t.co/7BVSYSNbGB pic.twitter.com/kG779DHUEx— Channels Television (@channelstv) August 9, 2023
Один человек пострадал, еще один находился в шоковом состоянии.
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