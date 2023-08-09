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Видео ⟩ Пожар в доме отдыха для инвалидов во Франции: 11 погибших

rus.tvnet.lv
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Пожар во Франции
Пожар во Франции Фото: Ekrānuzņēmums no Twitter ieraksta

В результате пожара в доме отдыха для инвалидов на востоке Франции погибли 11 человек, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на местных чиновников.

Ранее сообщалось, что после пожара в Винценайме пропали без вести десять инвалидов и один человек, ухаживающий за ними.

Пожар начался в 6:30 в среду. В тот момент в доме отдыха находились 28 человек.

Местная прокуратура сообщила о двух группах взрослых, в одной группе были инвалиды.

17 людям удалось выбраться из дома до прибытия пожарных. Большая часть из них находилась на первом этаже здания.

Один человек пострадал, еще один находился в шоковом состоянии.

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