Американская звезда интернета неожиданно умерла в возрасте 14 лет

Сообщение о ее смерти было опубликовано в ее официальном профиле в Instagram. В сообщении указано, что смерть ее была трагической и неожиданной. Указывается, что скончался и ее брат Джейсон Тиан.

Причины смерти расследуются.

Хоуп стала популярной в 2017 году, когда в возрасте 9 лет стала публиковать короткие видео, на которых показывала автомобили класса люкс, дорогие украшения и частные дома.

В 2018 году Хоуп пропала из интернета, так как было опубликовано видео, на котором кто-то, вероятно, ее брат, дает ей инструкции, как вести себя перед камерой.