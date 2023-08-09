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Американская звезда интернета неожиданно умерла в возрасте 14 лет

Apollo.lv rus.tvnet.lv
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Фото: OliLondonTV/"Twitter"

Во вторник, 8 августа, в возрасте 14 лет умерла звезда интернета Lil Tay (настоящее имя - Клэр Хоуп), пишет портал Apollo.lv со ссылкой на американское издание Insider.

Сообщение о ее смерти было опубликовано в ее официальном профиле в Instagram. В сообщении указано, что смерть ее была трагической и неожиданной. Указывается, что скончался и ее брат Джейсон Тиан.

Причины смерти расследуются.

Хоуп стала популярной в 2017 году, когда в возрасте 9 лет стала публиковать короткие видео, на которых показывала автомобили класса люкс, дорогие украшения и частные дома.

В 2018 году Хоуп пропала из интернета, так как было опубликовано видео, на котором кто-то, вероятно, ее брат, дает ей инструкции, как вести себя перед камерой.

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