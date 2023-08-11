Байден: Китай - это бомба замедленного действия

"Китай - это во многом бомба замедленного действия", - на мероприятии по сбору средств в штате Юта сказал президент.

Байден указал на высокий уровень безработицы в стране и устаревании рабочей силы.

"У Китая неприятности", - сказал Байден.

"Когда у плохих людей проблемы, они делают плохие вещи", - указал президент.

В июне Байден оскорбил Пекин, назвав президента Китая Си Цзиньпина диктатором. Министерство иностранных дел Китая назвало это провокацией.

В четверг Байден заявил, что он сремится к "рациональным отношениям с Китаем".

"Я не хочу причинять вред Китаю, но я наблюдаю", - отметил президент США.