Китай из-за своих возрастающих экономических проблем - это бомба замедленного действия, заявил в четверг президент США Джо Байден.
Байден: Китай - это бомба замедленного действия
"Китай - это во многом бомба замедленного действия", - на мероприятии по сбору средств в штате Юта сказал президент.
Байден указал на высокий уровень безработицы в стране и устаревании рабочей силы.
"У Китая неприятности", - сказал Байден.
"Когда у плохих людей проблемы, они делают плохие вещи", - указал президент.
В июне Байден оскорбил Пекин, назвав президента Китая Си Цзиньпина диктатором. Министерство иностранных дел Китая назвало это провокацией.
В четверг Байден заявил, что он сремится к "рациональным отношениям с Китаем".
"Я не хочу причинять вред Китаю, но я наблюдаю", - отметил президент США.
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