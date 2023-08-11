Фото ⟩ Латвийские музыканты на фестивалях в Будапеште и американской пустыне

Фестиваль длится 6 дней и посетители могут ознакомиться с очень широким спектром музыки: от традиционных песен до сумасшедшего индастриала, от брутального хард-кора до популярных диджеев. Кроме музыки на Сигете происходят многочисленные культурные мероприятия, включая просмотры кинофильмов, спортивные соревнования, художественные выставки и галереи, театральные и цирковые представления.

В 2023 году на фестиваль приглашены и артисты из Балтии: Эстонии, Литвы и Латвии. Вечером 13 августа состоится выступление Drag'n'Roll Baltic Ball с представителями queer сцен всех трех стран: от Латвии участвуют Mētra Saberova и Vencheska Baltique, а ночью сыграют диджеи Köster (ЕЕ), MIJU (LT) и Ksenia Kamikaza (LV). Sziget не единственное масштабное событие, на котором в этим летом выступит Ксения. В конце августа латвийский десант оправится и на легендарный Burning Man в пустыне Блэк-Рок в США. Организаторы определяют событие не как фестиваль, а как эксперимент по созданию сообщества радикального самовыражения, при этом полностью полагающегося только на себя. В этом году 11 смельчаков из Латвии поедут на Плайю, так называют место проведения сами участники, и поднимут флаг Латвии над лагерем, который они назвали SAULE.