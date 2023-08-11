Пт, 11.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Москву снова атаковал беспилотник

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
На месте падения беспилотника
На месте падения беспилотника Фото: Reuters/ScanPix

В пятницу, 11 августа, на западе Москвы в районе Карамышевской набережной был ликвидирован беспилотник, сообщает Русская служба ВВС.

"При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте", - сообщил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

В свою очередь Министерство обороны сообщило, что "БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве".

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

По информации Telegram-каналов Mash и Baza, беспилотник летел вдоль русла реки и был сбит ПВО в Хорошево-Мневниках. Его фрагменты, по предварительным данным, нашли в парковой зоне 67-й городской больницы.

Ранее стало известно, что было закрыто воздушное пространство над аэропортом Внуково и над аэропортом в Калуге. Сейчас ограничения сняты.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх