Видео ⟩ Москву снова атаковал беспилотник

"При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет. Экстренные службы работают на месте", - сообщил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

Drone over Moscow pic.twitter.com/lhWYdYVSpy — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) August 11, 2023

В свою очередь Министерство обороны сообщило, что "БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве".

Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Residents of Moscow can't contain their emotions after an unidentified drone landed/crashed close to their home in the western part of the city. pic.twitter.com/YD8danVfmo — Dmitri (@wartranslated) August 11, 2023

По информации Telegram-каналов Mash и Baza, беспилотник летел вдоль русла реки и был сбит ПВО в Хорошево-Мневниках. Его фрагменты, по предварительным данным, нашли в парковой зоне 67-й городской больницы.

Ранее стало известно, что было закрыто воздушное пространство над аэропортом Внуково и над аэропортом в Калуге. Сейчас ограничения сняты.