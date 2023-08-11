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Объединенный список и Нацобъединение не придут на неформальные переговоры с Кариньшем

rus.tvnet.lv/LETA
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Со-председатель партии "Объединенный список" и председатель Сейма Эдвард Смилтенс и депутат Сейма от "Объединенного списка" Ингмар Лидака
Со-председатель партии "Объединенный список" и председатель Сейма Эдвард Смилтенс и депутат Сейма от "Объединенного списка" Ингмар Лидака Фото: Lita Millere/LETA

"Объединенный список" (ОС) и Национальное объединение сегодня не откликнутся на приглашение премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") встретиться во второй половине дня для неформальных переговоров о формировании нового правительства.

Партии отмечают, что готовы обсудить работу нынешнего правительства на обычном заседании коалиции в понедельник.

Представитель ОС, спикер Сейма Эдвард Смилтенс заявил агентству ЛЕТА, что партия не будет участвовать в создании новой коалиции, в том числе с учетом того, что действующее правительство все еще работает.

Политик ОС напомнил об уже состоявшихся сегодня переговорах с Кариньшем и сослался на заявление президента Эдгара Ринкевича о том, что в настоящее время формирование нового правительства невозможно, поскольку в соответствии с Конституцией президент никому не поручил этот процесс.

"В стране продолжают действовать Конституция, законы и договоры о создании действующего правительства, которые необходимо выполнять", - подчеркнул спикер Сейма.

Национальное объединение также сообщило премьер-министру, что партия готова продолжить переговоры в формате существующей коалиции в понедельник.

"Если есть желание продолжать разговор о существующем правительстве, то продолжим, если есть желание сформировать новое правительство, то это совсем другое", - сказал представитель Нацобъединения Янис Домбрава.

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