Объединенный список и Нацобъединение не придут на неформальные переговоры с Кариньшем

Партии отмечают, что готовы обсудить работу нынешнего правительства на обычном заседании коалиции в понедельник.

Представитель ОС, спикер Сейма Эдвард Смилтенс заявил агентству ЛЕТА, что партия не будет участвовать в создании новой коалиции, в том числе с учетом того, что действующее правительство все еще работает.

Политик ОС напомнил об уже состоявшихся сегодня переговорах с Кариньшем и сослался на заявление президента Эдгара Ринкевича о том, что в настоящее время формирование нового правительства невозможно, поскольку в соответствии с Конституцией президент никому не поручил этот процесс.

"В стране продолжают действовать Конституция, законы и договоры о создании действующего правительства, которые необходимо выполнять", - подчеркнул спикер Сейма.

Национальное объединение также сообщило премьер-министру, что партия готова продолжить переговоры в формате существующей коалиции в понедельник.

"Если есть желание продолжать разговор о существующем правительстве, то продолжим, если есть желание сформировать новое правительство, то это совсем другое", - сказал представитель Нацобъединения Янис Домбрава.