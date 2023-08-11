Службу окружающей среды покидает ее глава - учреждение ждут перемены

Как сообщили агентству LETA в Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития (МОСРР), Баклане-Ансберга расторгла трудовые отношения на основании взаимного соглашения. МОСРР благодарит ее за работу в течение четырех лет.

И.о. гендиректора назначен заместитель госсекретаря МОСРР Андрис Кениньш, который будет исполнять свои обязанности до тех пор, пока на открытом конкурсе не будет выбран новый генеральный директор VVD.

Как рассказала агентству LETA Баклане-Ансберга, соглашение было подписано еще в июле по инициативе министра Мариса Спринджукса из-за разного понимания сторонами полномочий учреждения и необходимых перемен.

На странице VVD в Facebook Баклане-Ансберга пишет, что удовлетворена проделанной работой: "Мы уверенно стали одним из лидеров государственного управления в сфере цифровой трансформации, а также получили признание жителей и партнеров за наши действия как в кризисных ситуациях, так и в решении повседневных вопросов". Баклане-Ансберга выразила благодарность команде профессионалов VVD.

Как заявил агентству ЛЕТА Спринджукс, смена главы VVD является его инициативой с целью добиться существенных изменений в работе службы. Основная цель - изменить примитивный подход "запретить все" на такой, который ориентирован на сотрудничество и делегирование ответственности самоуправлениям и гражданам.

По его мнению, необходимо улучшить диалог между департаментом среды МОСРР и VVD, а также проделать значительную работу по изменению правовой базы.

Также необходимо снизить административную нагрузку в этой сфере и сосредоточить внимание на вопросах, где высоки экологические риски.

По словам министра, работа VVD должна быть направлена на сотрудничество, чтобы содействовать пониманию более экологичного выбора у самоуправлений, предпринимателей и людей. Также необходимо перейти к более современным моделям контроля, считает политик.