Видео ⟩ За нелегальную транспортировку мигрантов в Латгале назначен лишь денежный штраф

В соответствии с обвинением, мужчина 5 июля этого года получил предложение об оплате для перемещения группы нелегальных мигрантов по Латвии до аэропорта в Вильнюсе.

По указаниям организаторов из Риги на машине Volkswagen Passat мужчина приехал в указанное место, в Краславском крае, где в машину сели четыре гражданина Индии. Вечером того же дня автомобиль остановили должностные лица Государственной пограничной охраны.

Мужчина признал вину и получил денежный штраф. 6200 евро. Таким легким наказанием недовольна Государственная погранохрана.

Прокуратура подчеркивает, что этот мужчина был последним звеном нелегальной цепи. Основных организаторов задержать так и не удалось.

Видео: сюжет TV3 Ziņas