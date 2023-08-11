Видео ⟩ За нелегальную транспортировку мигрантов в Латгале назначен лишь денежный штраф

В пятницу прокуратура объявила, что завершает уголовный процесс против мужчины, который обеспечивал транспортировку мигрантов в Латвию, присудив ему штраф, сообщают TV3 Ziņas.
В соответствии с обвинением, мужчина 5 июля этого года получил предложение об оплате для перемещения группы нелегальных мигрантов по Латвии до аэропорта в Вильнюсе.
По указаниям организаторов из Риги на машине Volkswagen Passat мужчина приехал в указанное место, в Краславском крае, где в машину сели четыре гражданина Индии. Вечером того же дня автомобиль остановили должностные лица Государственной пограничной охраны.
Мужчина признал вину и получил денежный штраф. 6200 евро. Таким легким наказанием недовольна Государственная погранохрана.
Прокуратура подчеркивает, что этот мужчина был последним звеном нелегальной цепи. Основных организаторов задержать так и не удалось.
Видео: сюжет TV3 Ziņas
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