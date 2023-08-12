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Экс-президента ЮАР отпустили из тюрьмы, сославшись на отсутствие свободных мест

BBC News Русская служба
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BBC
Джейкоб Зума
Джейкоб Зума Фото: BBC News

Бывший президент Южной Африки Джейкоб Зума освобожден от отбывания наказания в тюрьме. По словам официальных лиц, причина — переполненность мест заключения.

Зума, осужденный на 15 месяцев за неуважение к суду, сдался властям в пятницу.

81-летний Зума ранее был освобожден условно-досрочно по медицинским показаниям, что в свою очередь было признано судом незаконным.

Министр юстиции Рональд Ламола заявил, что Зуму освободили от отбывания наказания в связи с переполненностью тюрем.

Его включили в программу освобождения преступников с низким уровнем опасности для общества. Эта программа была запущена в апреле с целью разгрузки переполненных тюрем; за это время, по данным властей, по ней освободились 9 тысяч человек.

Рональд Ламола подчеркнул, что решение было принято тюремными властями без какого-либо политического вмешательства и что Зума не пользовался никакими привилегиями.

Представитель Департамента тюрем сообщил Би-би-си, что количество заключенных в Южной Африке в настоящее время на 47% превышает официальную вместимость.

Контекст
Контекст Фото: BBC

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Оранжевая линия
Оранжевая линия Фото: BBC

Ситуация усугубляется пожаром в одной из тюрем на прошлой неделе, устроенным, как утверждается, заключенными. В результате 4 тыс. заключенных были переведены в другие учреждения, где для них не было койкомест.

Комиссар тюрем Южной Африки Макготи Тобакгале сказал, что Зума явился в исправительное учреждение Эсткорт в своей родной провинции Квазулу-Натал в пятницу утром и был «зарегистрирован» в систему, но через час освобожден.

Лоббистская группа AfriForum обвинила Департамент тюрем ЮАР в содействии Зуме в уклонении от правосудия.

Путь за решетку

Изначально политик попал в тюрьму за то, что не явился на расследование дела о коррупции во время своего президентства.

Он был вынужден уйти в отставку в 2018 году после девяти лет пребывания в должности, но неоднократно утверждал, что стал жертвой политического заговора.

Тюремное заключение Зумы вызвало массовые беспорядки — погибли более 350 человек, в основном в провинции Квазулу-Натал - оплоте Зумы.

В июле бывший президент ЮАР Джейкоб Зума ездил в Россию, как заявил его Фонд, на лечение. После этого он вернулся на родину.

До этого он был условно-досрочно освобожден по неразглашенной медицинской причине бывшим главой тюремной службы Артуром Фрейзером, который считается союзником бывшего президента.

BBC
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