Экс-президента ЮАР отпустили из тюрьмы, сославшись на отсутствие свободных мест

Зума, осужденный на 15 месяцев за неуважение к суду, сдался властям в пятницу.

81-летний Зума ранее был освобожден условно-досрочно по медицинским показаниям, что в свою очередь было признано судом незаконным.

Министр юстиции Рональд Ламола заявил, что Зуму освободили от отбывания наказания в связи с переполненностью тюрем.

Его включили в программу освобождения преступников с низким уровнем опасности для общества. Эта программа была запущена в апреле с целью разгрузки переполненных тюрем; за это время, по данным властей, по ней освободились 9 тысяч человек.

Рональд Ламола подчеркнул, что решение было принято тюремными властями без какого-либо политического вмешательства и что Зума не пользовался никакими привилегиями.

Представитель Департамента тюрем сообщил Би-би-си, что количество заключенных в Южной Африке в настоящее время на 47% превышает официальную вместимость.

Контекст Фото: BBC

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Оранжевая линия Фото: BBC