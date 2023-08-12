РД готовит правила, которые ограничат доступ к мусорным контейнерам для посторонних

Рижская дума подготовила поправки к Правилам по сбору отходов в столице. Их цель - привести в порядок действующую систему размещения мусорных контейнеров в Риге и обязать управляющих многоквартирными домами ограничить доступ к мусорным контейнерам посторонним лицам, рассказывается в программе "Домская площадь" на Latvijas Radio 4LR4, пишет Rus.LSM.
Жители рижских районов постоянно жалуются на нарушения, связанные с размещением в их дворах контейнеров для отходов.
Депутат Рижской думы и глава рабочей группы по обслуживанию отходов и сокращению их объема Майрита Лусе объясняет, что новые правила помогут решить многие проблемы.
"В поправках к правилам есть два пункта, достаточно важных, по которым у жителей могут возникнуть свои замечания и предложения. Первый - это возведение крытых площадок для размещения контейнеров для отходов многоэтажных домов, чтобы мусор больше не стоял под открытым небом. Цель - добиться, чтобы доступ к контейнерам был только у жильцов конкретного дома, а посторонние не могли туда попасть. Это частично решит проблему переполненных контейнеров за счет мусора со стороны, в том числе и крупногабаритных отходов. В поправках мы определим срок возведения таких построек - в многоэтажных домах на более чем 91 квартиру это три года, для более населенных домов - 5 лет, а для малонаселенных домов такое условие не будет обязательным. Другой пункт правил, который будет принят без переходного периода, запрещает размещать контейнеры в зеленой зоне и на тротуарах", - говорит она.
Глава отдела по надзору за обслуживанием отходов Департамента жилья и среды Андрей Арнис сталкивается с жалобами жильцов ежедневно.
"Этих методов борьбы - масса, но самый простой пока - это установка камер наблюдения, которые позволят зафиксировать номер автомашины нарушителя и установить его личность в случае, если человек без всякого основания, незаконно привозит и тайком оставляет у чужих контейнеров строительный мусор и другие отходы.
Таким образом происходит засорение контейнеров в чужих дворах, в том числе и крупногабаритным мусором, и муниципальная полиция сможет наказать нарушителя за несоблюдение закона", - рассказывает он.
Говоря о наказаниях, Андрей Арнис отмечает, что они к нарушителям будут применяться строго.
Второй важный пункт новых поправок относится к обязательному введению контейнеров для биоотходов, отмечает Майрита Лусе.
"После многократных обсуждений как с домовладельцами, так и с фирмами, которые занимаются сбором отходов, мы приняли решение, что такие биоконтейнеры должны быть обязательны для домов, где более 10 квартир. Такое решение принято и в Таллинне, где биоконтейнеры обязательны для всех без исключения", - отмечает она.
До 14 августа рижане могут высказать свои мнения и предложения на странице рижского самоуправления riga.lv, они будут учтены в ходе принятия окончательного варианта новых правил по обслуживанию отходов.
RUS TVNET уже писал, что старые диваны, сломанные холодильники, строительные доски - все это часто можно найти во дворах рижских многоквартирных домов. Примечательно, что без специального разрешения оставлять у мусорных контейнеров крупногабаритный и строительный мусор запрещено. За это штраф получают сразу все жители многоквартирного дома.
Мы разбирались, куда можно вывезти такой мусор, на сколько поставщики услуг штрафуют не имеющих никакого отношения к этому мусору жителей и что вообще считается крупногабаритным и строительным мусором. Подробнее об этом ниже:
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