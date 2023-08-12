РД готовит правила, которые ограничат доступ к мусорным контейнерам для посторонних

"В поправках к правилам есть два пункта, достаточно важных, по которым у жителей могут возникнуть свои замечания и предложения. Первый - это возведение крытых площадок для размещения контейнеров для отходов многоэтажных домов, чтобы мусор больше не стоял под открытым небом. Цель - добиться, чтобы доступ к контейнерам был только у жильцов конкретного дома, а посторонние не могли туда попасть. Это частично решит проблему переполненных контейнеров за счет мусора со стороны, в том числе и крупногабаритных отходов. В поправках мы определим срок возведения таких построек - в многоэтажных домах на более чем 91 квартиру это три года, для более населенных домов - 5 лет, а для малонаселенных домов такое условие не будет обязательным. Другой пункт правил, который будет принят без переходного периода, запрещает размещать контейнеры в зеленой зоне и на тротуарах", - говорит она.