Диван выкинул сосед, а платит весь дом. Как быть с крупногабаритным мусором?

Старые диваны, сломанные холодильники, строительные доски - все это часто можно найти во дворах рижских многоквартирных домов. Примечательно, что без специального разрешения оставлять у мусорных контейнеров крупногабаритный и строительный мусор запрещено. За это штраф получают сразу все жители многоквартирного дома.
RUS TVNET разбирается, куда можно вывезти такой мусор, на сколько поставщики услуг штрафуют не имеющих никакого отношения к этому мусору жителей и что вообще считается крупногабаритным и строительным мусором?
Какие штрафы платят жители за крупногабаритный и строительный мусор?
В июне Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) начал штрафовать рижан за неправильную сортировку мусора и мешающую коммунальщикам парковку. Соответствующие статьи расходов теперь фиксируются в графе коммунальных счетов рижан: "Фиксированные нарушения: нет доступа/не соответствует состав".
Сюда же RNP включил плату за размещение крупногабаритного мусора возле контейнеров, за что жителей штрафовали и ранее, просто теперь выделили это в отдельную графу.
Тариф "фиксированных нарушений" соответствует договору, заключенному с конкретным поставщиком услуг, который зависит от зоны обслуживания отходов. В Риге обслуживание отходов происходит в четырех зонах, поэтому штрафы в разных зонах могут отличаться.
"В случаях, когда жильцы ведут себя безответственно и размещают крупногабаритный мусор рядом с контейнерами для бытовых отходов, расходы на услугу по вывозу крупногабаритного мусора должны нести все собственники квартир соответствующего жилого дома", - объясняет RUS TVNET представитель RNP Уна Греневица.
Плата за вывоз мусора рассчитывается путем умножения объема отходов (в куб. м) на тариф, установленный компанией, которая обслуживает дом. Полученная сумма делится на количество задекларированных лиц в данном многоквартирном доме и вносится в счета жителей, объясняет Греневица.
В зонах, обслуживаемых компанией CleanR, плата за вывоз крупногабаритного мусора за кубометр такая же, как и за несортированный бытовой мусор - в среднем по Риге 27,25 евро (с НДС) за кубометр, сообщила RUS TVNET руководитель департамента по обслуживанию бытовых отходов компании CleanR Лиене Румпане.
В компании Eco Baltia Vide вывоз крупногабаритных отходов в Риге тоже стоит так же, как за вывоз бытовых отходов - 21,88 евро (без НДС) за кубометр, объясняет RUS TVNET директор компании Андрис Зиемелис.
В компании Lautus Vide вывоз крупногабаритного мусора в Риге стоит 23,78 евро (с НДС) за кубометр.
Можно рассчитать, что если житель захочет выкинуть, например, мебель в объеме 1-2 кубометра (диван среднего размера или небольшую кровать), то цена за вывоз может составить от 23 евро до 55 евро.
Если же житель оставит этот мусор без разрешения у мусорных контейнеров, то эта же сумма будет вкючена в общий счет дома и поделена на всех жителей.
"Наш опыт показывает, что жители довольно часто размещают старую мебель и другие предметы быта нестандартных размеров рядом с контейнерами для отходов, предварительно не заказав их сбор. Такие действия запрещены и наказываются штрафом. Подобные ситуации чаще всего наблюдаются во дворах многоквартирных домов. В этих случаях мусор вывозится и компания по обслуживанию отходов не налагает штраф. Однако согласно порядку об административных правонарушениях муниципальная полиция может применить штраф за накопленный мусор в неразрешенных местах", - говорит Зиемелис.
Правила обслуживания отходов в Риге, в том числе запрет на размещение крупногабаритного и строительного мусора рядом с контейнерами, определяет Рижская дума. Если правила не соблюдаются, муниципалитет имеет право наложить штраф, добавляет Румпане.
Как можно вывезти строительный мусор?
Небольшой объем строительного мусора можно отвезти в центр приема и переработки строительного мусора CleanR Nomales, который находится на Румбуле, на улице Бривниеку, 11, или в другие пункты приема мусора.
Следует отметить, что выгоднее рассортировать строительный мусор самостоятельно. Сортировка строительного мусора позволит сэкономить при дальнейшей сдаче строительных отходов, так как цену за вывоз строительного мусора определяет его состав.
Сбор отсортированного строительного мусора, пригодного для дальнейшей переработки, стоит дешевле, чем вывоз неотсортированного мусора.
К отсортированным отходам относится: бетон, асфальт, кирпич, гранит, камни, щебень, черепица, керамика, дерево и деревянные конструкции, металлический и другой строительный мусор с небольшой примесью песка и гравия. Несортированный строительный мусор содержит как перерабатываемые, так и неперерабатываемые материалы.
Например, цена за прием строительного мусора в специальном центре CleanR Nomales
составляет 6,04 евро за тонну отсортированного строительного мусора и 100,42 евро за тонну неотсортированного мусора, сказано в сводке цен центра Nomales.
Подробнее ознакомиться с ценами и составом строительного мусора можно здесь.
Строительный мусор рекомендуется перевозить в Big Bag, или больших мешках, которые предназначены именно для таких отходов.
Big Bag - это специальные мешки для строительного мусора, которые изготовлены из полипропилена. Они подходят для тех, кто делает небольшой ремонт или просто наводит порядок в доме.
Вместимость одного мешка 1 куб. м, он выдерживает 400-600 кг. Эти мешки можно использовать и для вывоза мусора. В таком случае их нужно размещать как можно дальше от линий электропередач и так, чтобы к ним можно было подъехать на автомобиле с манипулятором на расстояние не менее 3 метров. В мешок нельзя выкидывать: жидкие отходы, опасные отходы, раскаленные угли и пепел.
Стоимость вывоза таких мешков с отходами можно посмотреть, например, на домашней странице компании Eco Baltia Vide. Здесь видно, что в Риге вывоз одного мешка объемом 1 кубометр и весом до 600 кг со строительным мусором стоит 175,95 евро.
Строительный мусор также достаточно удобно транспортировать в мешках из-под сахара, картофеля или в других прочных мешках.
В компании CleanR плата за вывоз строительного мусора составляет в среднем 55,66 евро (с НДС) за кубометр, в компании Lautus Vide - 54,45 евро (с НДС).
Для того чтобы утилизировать большое количество строительного мусора, можно заказать специальный контейнер у поставщиков услуг. Они перевозятся с помощью специализированного транспорта. Такую услугу предоставляют все три компании по обслуживанию отходов в Риге (CleanR, Eco Baltia Vide, Lautus Vide).
Как можно вывезти крупногабаритные отходы?
Жители, которые живут в многоквартирном доме и хотят утилизировать крупногабаритный мусор, должны сообщить об этом управляющему домом. Он свяжется с поставщиком услуг и подаст заявку на вывоз крупногабаритного мусора.
Как только это будет сделано, житель может разместить крупногабаритный мусор рядом с контейнером для бытовых отходов.
Жильцы частных домов могут сами запросить такую услугу, обратившись к поставщику услуг, с которым заключен договор на вывоз бытовых отходов. Например, они могут подать заявку на вывоз мусора на портале самообслуживания CleanR или в мобильном приложении manai.videi.lv или обратиться к Eco Baltia Vide или Lautus Vide, если именно эти компании обслужтвают данную зону.
Крупногабаритный мусор можно также самостоятельно вывезти в центр приема и переработки CleanR Nomales, тариф приема для такого мусора составляет 157,30 евро за тонну.
Представитель компании CleanR сообщила RUS TVNET, что в рамках проекта IFE Waste To Resources "Отходы как ресурсы в Латвии - содействие региональной устойчивости и циркуляции путем внедрения концепции использования отходов в качестве ресурсов" CleanR планирует завершить реконструкцию площадки для сбора сортированных отходов весной 2024 года, что делает ее самой современной в своем роде площадкой в Латвии, куда жители смогут доставлять и сдавать несколько видов мусора, в том числе крупногабаритный и строительный мусор.
Вывоз строительного и крупногабаритного мусора - это достаточно дорогая услуга, возможно, поэтому жители решают просто выносить мусор на улицу и перекладывать ответственность за это на всех жильцов дома, однако не все готовы платить за чужие отходы, поэтому стоит избавляться от такого мусора ответственно. К тому же часть таких отходов - например, электротехнику - можно утилизировать бесплатно.
Что такое крупногабаритные отходы и строительный мусор?
К крупногабаритным отходам относят изношенную мебель, старые диваны, ковры и другие вещи, которые не опасны, но из-за больших и нестандартных размеров не помещаются в мусорный контейнер, сказано на сайте компании по обслуживанию отходов CleanR.
Примеры крупногабаритного мусора:
- мебель - шкафчики, кровати, стулья, компьютерные стулья, диваны, матрасы и т. д.;
- металлические бытовые предметы - детские коляски, замки от дверей, кухонная посуда, ведра и т. д.;
- небольшие пластиковые ящики;
- гладильные доски;
- двери и деревянные/пластиковые окна (без стекол);
- Светильники, люстры (без стекол и лампочек);
- Покрытие пола - ламинат, паркет, ковры;
- Рождественские елки.
Обратите внимание, что рождественская елка также считается крупногабаритным мусором и ее нельзя помещать в контейнер для бытовых отходов или BIO-контейнер. В январе и феврале поставщики проводят специальные акции по вывозу новогодних елок.
Стоит учитывать, что к такому виду отходов не относят: холодильники, телевизоры, радиаторы, утюги и другую б/у электротехнику, оконные стекла, зеркала, автомобильные покрышки, строительный мусор или сантехническое оборудование (унитазы, раковины).
! Категорически запрещается складывать опасные отходы рядом с крупногабаритным мусором - лаки и банки из-под краски, лампочки, а также отходы, которые являются огнеупорными или взрывоопасными.
Строительный мусор - это все, что образуется при разборке зданий и дорог, а также остатки материалов, полученных в результате строительных работ или производства стройматериалов. В строительный мусор включают бетонные и железобетонные конструкции, бетон, кирпич, плитку, керамику, сантехнику, штукатурку, асфальт, дерево, металл, листы регипса, оконные рамы со стеклом и без него, металлические детали, рубероид, кровельное покрытие, теплоизоляцию, пластиковые трубы, камень и аналогичные отходы. Строительный мусор также может быть с примесью песка и гравия, объясняет компания CleanR.
Строительные отходы можно разделить на три основные группы:
- Материалы после сноса или демонтажа зданий: бетонные и железобетонные конструкции, теплоизоляция, пластиковые трубы, кирпичи, плитка, сантехника, бетон, металл, деревянные конструкции, оконные рамы со стеклом и без него, керамика, листы регипса и т. д.
- После ремонта дорог и улиц: асфальт, цемент со связующими веществами, битум, снятый слой земли и т. д., образующийся при вскрытии или восстановлении дорожного покрытия.
- Опасные строительные материалы: шифер, асбест и др.
Мелкие и легкие детали из пластмассового сплава, обои, грязную, пыльную упаковочную пленку, влажную или грязную бумагу или картон, клейкие ленты, использованную наждачную бумагу, использованную упаковку от шпаклевки и водоэмульсионной краски - все это можно выбрасывать в контейнер для бытовых отходов.
Как избавиться от электроприборов?
Жители могут привезти и бесплатно сдать б/у электротовары в одну из более чем 70 доступных сортировочных площадок в Латвии. Подробная информация о сортировочных площадках Латвии доступна на дигитальной карте Latvijas zaļais punkts, где можно выбрать категорию отходов и посмотреть местонахождение сортировочной площадки.
Мелкую бытовую технику и аккумуляторы также можно сдать в специальные сортировочные ящики, расположенные в торговых точках. Операторы по услугам в области окружающей среды также предоставляют услуги по сбору старого электрооборудования в Латвии, поэтому за подробной информацией можно обращаться к ним напрямую. Например, компания Eco Baltia Vide обеспечивает услуги по вывозу б/у электротехники в Риге, Саласпилсе, Адажской крае и Адажи, Марупе, Бабите и других регионах, которые обслуживает компания. Эта услуга бесплатная, и сдать можно как крупную (холодильники, стиральные машины и т. д.), так и мелкую бытовую технику от 40 кг, объясняет директор Eco Baltia Vide Андрис Зиемиелис.
Также предприятие CleanR сейчас проводит специальную акцию и в регионах, и в столице, призывая жителей бесплатно избавиться от ненужных и отслуживших свое электроприборов и текстиля. К рижанам выезжает мобильный пункт "Дней чистого дома", а в регионах совместно с самоуправлениями проводятся специальные выезды, отметила Лиене Румпане.
В Риге ближайший "День чистого дома", когда специальный автомобиль отправится в определенный район столицы, пройцдет 23 июля в Гризинькалнсе. Специальный автомобиль с 10:00 до 11:00 будет находиться на улице Закю, 7; с 11:00 до 12:00 - на улице Матиса, 89А; с 12:00 до 13:00 - в парке Зиедоньдарзс (со стороны улицы Матиса); с 13:00 до 14:00 - на улице Артилерияс, 40; с 14:00 до 15:00 - на улице Спаргелю, 10, k-1; с 15:00 до 16:00 - на улице Таллинас, 69А; с 16:00 до 17:00 - на улице Лабораторияс, 14; с 17:00 до 18:00 - на улице Пернавас, 44; с 18:00 до 19:00 - на улице Валмиерас, 43.
30 июля "День чистого дома" пройдет в Дарзциемсе, а 6 августа - в Кенгарагсе.
В свою очередь, в регионах организуются экодни, в рамках которых жители могут бесплатно сдавать большие и мелкие электроприборы. Ближайшее мероприятие запланировано 12 и 13 августа в Дагде.
В мобильном пункте "Дней чистого дома" жители могут сдать неразобранные электроприборы любого типа и размера - фены, холодильники, электрические зубные щетки, стиральные машины, мобильные телефоны и др. Можно также сдавать текстильные изделия: шторы, полотенца, одежду, обувь и т. д., чтобы дать им вторую жизнь. Текстиль должен быть помещен в закрытые пакеты. В свою очередь в экодень можно бесплатно сдать большую и мелкую бытовую технику, батарейки, аккумуляторы и шины.
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