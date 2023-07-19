Диван выкинул сосед, а платит весь дом. Как быть с крупногабаритным мусором?

Что такое крупногабаритные отходы и строительный мусор?

К крупногабаритным отходам относят изношенную мебель, старые диваны, ковры и другие вещи, которые не опасны, но из-за больших и нестандартных размеров не помещаются в мусорный контейнер, сказано на сайте компании по обслуживанию отходов CleanR.

Примеры крупногабаритного мусора:

мебель - шкафчики, кровати, стулья, компьютерные стулья, диваны, матрасы и т. д.;

металлические бытовые предметы - детские коляски, замки от дверей, кухонная посуда, ведра и т. д.;

небольшие пластиковые ящики;

гладильные доски;

двери и деревянные/пластиковые окна (без стекол);

Светильники, люстры (без стекол и лампочек);

Покрытие пола - ламинат, паркет, ковры;

Рождественские елки.

Обратите внимание, что рождественская елка также считается крупногабаритным мусором и ее нельзя помещать в контейнер для бытовых отходов или BIO-контейнер. В январе и феврале поставщики проводят специальные акции по вывозу новогодних елок.

Мусорные контейнеры в Пурвциемсе Фото: LETA

Стоит учитывать, что к такому виду отходов не относят: холодильники, телевизоры, радиаторы, утюги и другую б/у электротехнику, оконные стекла, зеркала, автомобильные покрышки, строительный мусор или сантехническое оборудование (унитазы, раковины).

! Категорически запрещается складывать опасные отходы рядом с крупногабаритным мусором - лаки и банки из-под краски, лампочки, а также отходы, которые являются огнеупорными или взрывоопасными.

Строительный мусор - это все, что образуется при разборке зданий и дорог, а также остатки материалов, полученных в результате строительных работ или производства стройматериалов. В строительный мусор включают бетонные и железобетонные конструкции, бетон, кирпич, плитку, керамику, сантехнику, штукатурку, асфальт, дерево, металл, листы регипса, оконные рамы со стеклом и без него, металлические детали, рубероид, кровельное покрытие, теплоизоляцию, пластиковые трубы, камень и аналогичные отходы. Строительный мусор также может быть с примесью песка и гравия, объясняет компания CleanR.

Строительные отходы можно разделить на три основные группы:

Материалы после сноса или демонтажа зданий: бетонные и железобетонные конструкции, теплоизоляция, пластиковые трубы, кирпичи, плитка, сантехника, бетон, металл, деревянные конструкции, оконные рамы со стеклом и без него, керамика, листы регипса и т. д.

После ремонта дорог и улиц: асфальт, цемент со связующими веществами, битум, снятый слой земли и т. д., образующийся при вскрытии или восстановлении дорожного покрытия.

Опасные строительные материалы: шифер, асбест и др.

Мелкие и легкие детали из пластмассового сплава, обои, грязную, пыльную упаковочную пленку, влажную или грязную бумагу или картон, клейкие ленты, использованную наждачную бумагу, использованную упаковку от шпаклевки и водоэмульсионной краски - все это можно выбрасывать в контейнер для бытовых отходов.

Как избавиться от электроприборов?

Жители могут привезти и бесплатно сдать б/у электротовары в одну из более чем 70 доступных сортировочных площадок в Латвии. Подробная информация о сортировочных площадках Латвии доступна на дигитальной карте Latvijas zaļais punkts, где можно выбрать категорию отходов и посмотреть местонахождение сортировочной площадки.

Мелкую бытовую технику и аккумуляторы также можно сдать в специальные сортировочные ящики, расположенные в торговых точках. Операторы по услугам в области окружающей среды также предоставляют услуги по сбору старого электрооборудования в Латвии, поэтому за подробной информацией можно обращаться к ним напрямую. Например, компания Eco Baltia Vide обеспечивает услуги по вывозу б/у электротехники в Риге, Саласпилсе, Адажской крае и Адажи, Марупе, Бабите и других регионах, которые обслуживает компания. Эта услуга бесплатная, и сдать можно как крупную (холодильники, стиральные машины и т. д.), так и мелкую бытовую технику от 40 кг, объясняет директор Eco Baltia Vide Андрис Зиемиелис.

Также предприятие CleanR сейчас проводит специальную акцию и в регионах, и в столице, призывая жителей бесплатно избавиться от ненужных и отслуживших свое электроприборов и текстиля. К рижанам выезжает мобильный пункт "Дней чистого дома", а в регионах совместно с самоуправлениями проводятся специальные выезды, отметила Лиене Румпане.

В Риге ближайший "День чистого дома", когда специальный автомобиль отправится в определенный район столицы, пройцдет 23 июля в Гризинькалнсе. Специальный автомобиль с 10:00 до 11:00 будет находиться на улице Закю, 7; с 11:00 до 12:00 - на улице Матиса, 89А; с 12:00 до 13:00 - в парке Зиедоньдарзс (со стороны улицы Матиса); с 13:00 до 14:00 - на улице Артилерияс, 40; с 14:00 до 15:00 - на улице Спаргелю, 10, k-1; с 15:00 до 16:00 - на улице Таллинас, 69А; с 16:00 до 17:00 - на улице Лабораторияс, 14; с 17:00 до 18:00 - на улице Пернавас, 44; с 18:00 до 19:00 - на улице Валмиерас, 43.

30 июля "День чистого дома" пройдет в Дарзциемсе, а 6 августа - в Кенгарагсе.

В свою очередь, в регионах организуются экодни, в рамках которых жители могут бесплатно сдавать большие и мелкие электроприборы. Ближайшее мероприятие запланировано 12 и 13 августа в Дагде.

В мобильном пункте "Дней чистого дома" жители могут сдать неразобранные электроприборы любого типа и размера - фены, холодильники, электрические зубные щетки, стиральные машины, мобильные телефоны и др. Можно также сдавать текстильные изделия: шторы, полотенца, одежду, обувь и т. д., чтобы дать им вторую жизнь. Текстиль должен быть помещен в закрытые пакеты. В свою очередь в экодень можно бесплатно сдать большую и мелкую бытовую технику, батарейки, аккумуляторы и шины.