Три человека получили огромные штрафы за перевозку нелегалов, въехавших из Беларуси

Этим летом некий гражданин Латвии согласился на предложение неустановленного в ходе следствия лица перевезти нелегалов от латвийской границы до границы между Польшей и Германией, получив за это в общей сложности 5400 евро.

Реализуя преступный умысел, обвиняемый 29 июня на автомобиле прибыл в приграничную область в Пиедруйской волости Краславского края, где забрал четырех граждан Афганистана без действующих виз и вида на жительство, которые незаконно пересекли внешнюю границу страны со стороны Беларуси.

В Науенской волости их задержали пограничники. Прокуратура оштрафовала мужчину на 12 400 евро.

По другому делу в июне этого года, находившийся в Вильнюсе гражданин Литвы согласился на предложение в приложении такси Bolt осуществить перевозку лиц из места, указанного не установленным в ходе следствия лицом в Краславском крае, Эзерниекской волости, в аэропорт Варшавы в Польше, за что ему была обещана оплата в размере 800 евро.