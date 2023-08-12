Видео ⟩ В районе Крымского моста заметили дым. Местные власти сообщают, что были сбиты две ракеты

Ранее российские Telegram-каналы стали публиковать кадры Крымского моста, на которых виден дым. Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков объяснил это работой спецслужб: "Была поставлена дымовая завеса", - написал он.

Согласно каналу "Крымский мост", движение на мосту было перекрыто в районе 12:36 (по московскому времени).

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал сообщения о задымлении в районе Крымского моста, выложив в своем Telegram-канале песню Beatles "Yellow Submarine". Возможно, это намек на то, что мост был атакован морскими дронами, пишет "Медуза".

Минобороны РФ обвинили Киев в ударе по Крымскому мосту: "12 августа около 13 часов мск киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе. Разрушений и пострадавших нет".

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на Крымском мосту произошло два взрыва. В результате последнего, который произошел в ночь на 17 июня 2023 года, погибли два человека, один пострадал.